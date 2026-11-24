El clásico espectáculo de Navidad tendrá una presentación gratuita en el Centro Histórico de la CDMX. Conoce cuándo será, dónde se realizará y cómo llegar en transporte público

La Ciudad de México comienza a prepararse para las celebraciones de fin de año con distintas actividades culturales, y una de las opciones para disfrutar en familia será El Cascanueces, el famoso ballet navideño que tendrá una presentación gratuita el domingo 29 de noviembre de 2026. El espectáculo permitirá disfrutar de una de las historias más representativas de la temporada sin necesidad de gastar en boletos.

Esta vez, la función no se realizará en alguno de los grandes teatros de la capital, sino en el Museo Vivo del Muralismo, un espacio histórico ubicado en el corazón de la CDMX que abrirá sus puertas para recibir una puesta en escena llena de música, danza y fantasía, ideal para quienes buscan comenzar a disfrutar del ambiente navideño antes de diciembre.

La presentación estará a cargo de Leviatán Dance Project, compañía que interpretará una versión de este clásico inspirada en la coreografía original de Marius Petipa. El montaje contará con la dirección artística de Melisa Palma y Luis Enrique Rendón, quienes estarán al frente de esta propuesta que busca acercar el ballet a distintos públicos.

¿Cuándo y dónde será la función gratuita de El Cascanueces en CDMX?

Quienes deseen asistir deberán apartar la tarde del domingo 29 de noviembre de 2026, ya que el espectáculo comenzará a las 16:00 horas en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, ubicado en República de Argentina número 28, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La entrada será completamente gratuita, por lo que los asistentes no tendrán que comprar boletos para disfrutar del espectáculo. Sin embargo, debido a que el acceso dependerá del espacio disponible en el recinto, se recomienda llegar con anticipación para conseguir un lugar y evitar contratiempos antes del inicio de la presentación.

Para llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar la Línea 2 del Metro y descender en la estación Zócalo/Tenochtitlan. Desde ese punto, únicamente será necesario caminar hacia República de Argentina hasta encontrar el museo. También se puede utilizar la Línea 4 del Metrobús, en su ruta norte, y bajar en la estación República de Argentina, ubicada a unos pasos del recinto.

La presentación gratuita de El Cascanueces comenzará a las 16:00 horas./ Pixabay

El Cascanueces: una historia navideña que cobra vida entre música y danza

La obra presenta la historia de Clara, una niña que recibe un cascanueces de madera como regalo durante la celebración de Navidad. Sin embargo, lo que comienza como una noche familiar se transforma en una aventura extraordinaria cuando el juguete cobra vida y la pequeña descubre un mundo donde la magia y la imaginación parecen no tener límites.

Entre los momentos más conocidos del ballet se encuentra la batalla contra el Rey Ratón, así como el recorrido que lleva a Clara hasta el Reino de los Dulces, un escenario lleno de personajes fantásticos. Estas escenas están acompañadas por las composiciones de Piotr Ilich Chaikovski, cuya música se ha convertido en uno de los principales símbolos de las celebraciones navideñas alrededor del mundo.

Otro de los atractivos de esta presentación será el propio Museo Vivo del Muralismo, recinto que ocupa parte del histórico edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que resguarda obras de importantes artistas mexicanos, entre ellos Diego Rivera. Su arquitectura y valor cultural lo convierten en un escenario particular para disfrutar de una función de danza clásica.