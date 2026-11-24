Fausto Isidro Meza Flores, señalado como líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva, permanecerá en el penal de máxima seguridad mientras se define su situación jurídica; el traslado estuvo custodiado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, llegó este lunes 23 de noviembre al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su ingreso ocurrió después de que una jueza federal le dictara prisión preventiva durante su primera audiencia, realizada tras su detención en Guasave, Sinaloa.

El presunto líder criminal permaneció bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, hasta que se ordenó su traslado. La operación estuvo a cargo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, quienes desplegaron vehículos blindados y personal armado para custodiar el recorrido hacia el centro penitenciario de máxima seguridad.

¿Cómo fue el operativo para trasladar a El Chapo Isidro al Altiplano?

El traslado de El Chapo Isidro comenzó alrededor de las 16:05 horas de este lunes, cuando el convoy salió de las instalaciones de la FEMDO, ubicadas en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, el dispositivo de seguridad contó con más de 50 elementos y ocho vehículos artillados, además de unidades blindadas para resguardar a los detenidos durante el recorrido.

La movilización fue encabezada por integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes mantuvieron vigilancia durante el trayecto hacia Almoloya de Juárez. El despliegue se realizó después de una audiencia de poco más de cuatro horas, en la que la autoridad judicial determinó que Meza Flores y dos de sus presuntos colaboradores permanecerían bajo prisión preventiva.

¿Por qué El Chapo Isidro recibió prisión preventiva y qué sigue en su proceso?

La jueza de control federal Alejandra Ramírez de la Vega determinó imponer prisión preventiva de oficio a Fausto Isidro Meza Flores, así como a Germán “N”, alias El Serafín, y José “N”, quienes fueron detenidos junto con él en Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) les atribuye posibles delitos contra la salud y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.