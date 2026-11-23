El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que 16 presuntos delincuentes y cuatro militares murieron durante el operativo para detener al líder de los Beltrán Leyva

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', dejó un saldo de 20 muertos y 10 militares heridos durante la llamada Operación Centella, realizada el pasado 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa. Este lunes 23 de noviembre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentó los detalles del despliegue que permitió detener al presunto líder de los Beltrán Leyva.

El funcionario confirmó que 16 presuntos delincuentes y cuatro elementos del Ejército Mexicano perdieron la vida durante los enfrentamientos. Aunque inicialmente se había informado de siete agresores fallecidos, las revisiones realizadas durante el 21 y 22 de noviembre permitieron localizar otros nueve cuerpos. La Defensa aseguró que ninguna persona ajena a los hechos resultó lesionada o falleció.

¿Cómo fue la Operación Centella para capturar a 'El Chapo Isidro'? Todo comenzó alrededor de las 19:50 horas del viernes 20 de noviembre, cuando elementos de fuerzas especiales llegaron al inmueble donde se encontraba el presunto narcotraficante. Mientras los militares establecían un cerco de seguridad, hombres armados comenzaron a atacarlos para impedir la detención. Pese a la violencia registrada en el exterior, 'El Chapo Isidro' y sus acompañantes se rindieron sin oponer resistencia.

La situación se intensificó cuando los agresores dispararon contra helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana utilizando ametralladoras y fusiles Barrett calibre .50. En la operación participaron 361 efectivos y 14 aeronaves, entre ellas cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar, que brindaron apoyo a los elementos desplegados en tierra.

Los enfrentamientos también provocaron 21 bloqueos carreteros en diferentes municipios de Sinaloa. Las autoridades aseguraron 28 armas de fuego y 17 vehículos, ocho con blindaje artesanal. Una vez controlada la situación, a las 23:20 horas comenzó el traslado de los detenidos hacia Culiacán, para posteriormente llevarlos a la Ciudad de México, donde arribaron a las 05:20 horas del 21 de noviembre.

'El Chapo Isidro' fue detenido durante la Operación Centella en Guasave, Sinaloa./ X

Estados Unidos colaboró con inteligencia para localizar a 'El Chapo Isidro'

Ricardo Trevilla explicó que México y Estados Unidos intercambiaron información durante tres meses para dar con el paradero del presunto capo. Las investigaciones incluyeron seguimiento de comunicaciones y apoyo de drones para precisar su ubicación. Sin embargo, aclaró que la planeación y ejecución del operativo estuvieron exclusivamente a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Entre los principales detenidos también se encuentran Germán 'N', alias 'Serafín', identificado como primo y segundo al mando de la organización; José Luis 'N', señalado como operador financiero, y Pánfilo 'N', presunto encargado de logística. Los cuatro quedaron bajo custodia de las autoridades federales, mientras continuaron las acciones de seguridad para contener la violencia en Sinaloa.

'El Chapo Isidro', de 44 años, figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía hasta cinco millones de dólares por información para localizarlo. Tras su captura, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y este lunes inició su audiencia ante la justicia federal. En México enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos relacionada con el narcotráfico.