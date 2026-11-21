La captura de Fausto Isidro N, alias ‘El Chapo Isidro’ , en Sinaloa, dejó un saldo de 11 personas muertas, entre ellas cuatro elementos del Ejército Mexicano y siete presuntos agresores , informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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El operativo se llevó a cabo en el municipio de Guasave , donde fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un dispositivo para detener al presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, durante las acciones también fueron detenidas ocho personas señaladas como presuntas integrantes del grupo delictivo.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento durante la captura de ‘El Chapo Isidro’?

La Defensa informó que los cuatro elementos del Ejército Mexicano fallecieron cuando se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave, en medio de la resistencia armada de presuntos integrantes de la organización criminal que buscaban impedir la detención de su líder.

Por otra parte, siete presuntos agresores perdieron la vida durante el operativo.

La dependencia expresó sus condolencias a los familiares de los militares fallecidos y aseguró que brindará el acompañamiento y apoyo institucional correspondiente.

¿Quiénes fueron detenidos junto con ‘El Chapo Isidro’?

Además de Fausto Isidro N, las autoridades reportaron la captura de otros siete presuntos integrantes de la organización criminal.

Entre ellos se encuentran:

Germán “N”, alias “Serafín” , identificado como primo de ‘El Chapo Isidro’ y señalado como segundo al mando.

José “N” , identificado como su cuñado y presunto operador financiero.

Pánfilo “N”, primo hermano del presunto líder criminal y señalado como operador logístico.

Los primeros tres detenidos, incluido ‘El Chapo Isidro’, fueron trasladados a la Ciudad de México durante la madrugada del sábado 21 de noviembre, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los otros cinco fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa.