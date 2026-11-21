DEA revela que ‘El Chapo Isidro’ traficaba fentanilo a Estados Unidos y celebra su captura

La DEA celebró la captura de Fausto Isidro, alias ‘El Chapo Isidro’, en Sinaloa. / AP

Terry Cole, director de la DEA, consideró que la detención representa un golpe contra una de las redes criminales más violentas de México

La captura de Fausto Isidro N, alias ‘El Chapo Isidro’, fue celebrada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que calificó el arresto como una “victoria significativa” contra una de las organizaciones criminales más violentas de México.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Terry Cole, director de la agencia antidrogas estadounidense, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas que participaron en el operativo realizado en Guasave, Sinaloa, el viernes 20 de noviembre.

La DEA identificó a ‘El Chapo Isidro’ como líder de la organización de tráfico de drogas Meza-Flores, vinculada con el grupo criminal de los Beltrán Leyva.

‘El Chapo Isidro’ fue capturado durante un operativo de fuerzas especiales realizado el 20 de noviembre. / Especial

¿Qué dijo la DEA sobre la captura de ‘El Chapo Isidro’?

En su pronunciamiento, la agencia estadounidense sostuvo que durante décadas la organización encabezada por Meza Flores ha contribuido a la violencia y la inestabilidad en México, además de traficar drogas como el fentanilo hacia Estados Unidos.

Por ello, Terry Cole consideró que su detención representa un golpe importante contra las estructuras del narcotráfico que operan en ambos países.

La DEA también reconoció a las autoridades mexicanas por lo que calificó como una operación decisiva y reiteró su compromiso de colaborar para desmantelar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’ y por qué era buscado?

Fausto Isidro N, era identificado por autoridades estadounidenses y mexicanas como uno de los principales integrantes de la estructura criminal de los Beltrán Leyva y presunto líder de su propia organización, conocida como Meza-Flores.

De acuerdo con los señalamientos de la DEA, el grupo está relacionado con el tráfico de distintas drogas, entre ellas fentanilo, hacia territorio estadounidense.

Meza Flores también figuró entre los fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.