‘El Chapo Isidro’ no fue el único detenido: ¿quiénes son los otros dos capturados?

‘El Chapo Isidro’ fue detenido en Guasave, Sinaloa, junto con dos presuntos operadores de su organización criminal. / Defensa

Fausto Isidro Meza Flores y otros dos presuntos integrantes del Cártel de Guasave fueron trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)

La detención de ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa también derivó en la captura de dos presuntos operadores de su organización criminal, quienes fueron trasladados junto con él a la Ciudad de México durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre.

Se trata de Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, identificado por las autoridades como el segundo al mando del grupo delictivo, y José ‘N’, señalado como su operador financiero.

De acuerdo con información, los tres detenidos llegaron a la capital del país alrededor de las 04:00 horas, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¿Quiénes son los otros dos detenidos junto a ‘El Chapo Isidro’?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) identificó a los otros dos hombres capturados durante el operativo realizado el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa. Sus identidades y presuntas funciones dentro de la organización son: Germán ‘N’, alias ‘Serafín’: señalado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por ‘El Chapo Isidro’.

José ‘N’: identificado como presunto operador financiero del grupo delictivo. Las autoridades señalaron que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses.

José ‘N’ fue señalado por las autoridades como presunto operador financiero de la organización. / Especial

¿Qué pasó en Sinaloa tras la captura de ‘El Chapo Isidro’?

La detención provocó reacciones de integrantes de la organización criminal, quienes realizaron bloqueos en distintos puntos del estado.

La Defensa reportó afectaciones en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, fue identificado como el segundo al mando del grupo delictivo. / Especial

Ante estos hechos, las autoridades activaron un plan antibloqueo en coordinación con corporaciones locales, con el objetivo de restablecer la circulación en las carreteras y proteger a la población.