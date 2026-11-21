Damon Albarn sorprendió al público del Corona Capital 2026 con un mensaje dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum. / Especial

La presentación de Gorillaz en México tuvo un momento inesperado cuando su vocalista mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum

La presentación de Gorillaz en el Corona Capital 2026 dio de qué hablar no solo por su música, sino también por un mensaje relacionado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que llamó la atención de los asistentes y usuarios de redes sociales.

El comentario fue realizado por Damon Albarn, vocalista de la agrupación británica, quien destacó que Sheinbaum viajara en clase económica a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

¿Qué dijo Gorillaz sobre Claudia Sheinbaum?

Durante su presentación del viernes 20 de noviembre, Albarn se dirigió a los asistentes y expresó su admiración por México, al que describió como un país con espíritu revolucionario.

El músico también reconoció la decisión de la mandataria mexicana de viajar en un vuelo comercial y en clase turista para cumplir con sus actividades diplomáticas en China.

"Es un país inspirador. No sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica, para mí es algo muy importante. Es una declaración, les mando saludos a todos. Los amo", expresó el cantante, de acuerdo con la transcripción del video difundido en redes sociales.

Expresó el cantante, de acuerdo con los reportes del concierto.

El viaje de Claudia Sheinbaum a China que destacó Damon Albarn

El comentario del vocalista de Gorillaz hizo referencia al viaje que Claudia Sheinbaum realizó a Shenzhen, China, para participar en la cumbre de líderes de la APEC 2026.

La presidenta de México optó por trasladarse en vuelos comerciales y viajar en clase económica, una decisión que generó comentarios tanto a nivel nacional como internacional, debido a que contrasta con los viajes oficiales que habitualmente realizan otros jefes de Estado.

Como parte de su agenda diplomática, Sheinbaum participó en las actividades de la cumbre y sostuvo una reunión con el presidente de China, Xi Jinping.

¿Cómo fue el concierto de Gorillaz en el Corona Capital 2026?

La agrupación encabezada por Damon Albarn cerró las actividades del escenario principal durante la primera jornada del festival, con un espectáculo de aproximadamente dos horas.

Entre los momentos más destacados estuvo la aparición sorpresa de Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, así como la participación del rapero argentino Trueno, quien se sumó a la interpretación de «M1 A1».

El repertorio también incluyó algunos de sus temas más conocidos, como «Feel Good Inc.» y «Clint Eastwood», con los que despidieron su presentación ante miles de asistentes.

Gorillaz cerró la primera jornada del Corona Capital con sus grandes éxitos y un comentario que dio de qué hablar. / @coronacapital

Damon Albarn también habló de su experiencia en México

Además del mensaje sobre Claudia Sheinbaum, el vocalista compartió que llegó al concierto después de atravesar un episodio complicado de salud, pues había enfermado de gripe.

Sin embargo, aseguró que la presentación terminó convirtiéndose en una experiencia especial y agradeció al público mexicano por la recepción.

De esta manera, Gorillaz protagonizó uno de los momentos más comentados de la primera jornada del Corona Capital 2026, al combinar música, invitados sorpresa y un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.