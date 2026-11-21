¿Qué artistas latinos aparecen en GTA 6? Esta es la lista de canciones de sus estaciones de radio

La banda sonora de GTA 6 incluye reguetón, salsa, bachata y otros géneros representativos de América Latina. / Rockstar Games

La banda sonora de Grand Theft Auto VI apuesta por la música latina con reguetón, salsa y clásicos caribeños. Conoce qué artistas y canciones forman parte de sus estaciones de radio

La música latina tendrá un papel importante en GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games. Entre los artistas que forman parte de su selección musical destacan Bad Bunny, Karol G, Farruko, Celia Cruz y Willie Colón, además de una canción que seguramente muchos reconocerán: Sopa de Caracol, de Banda Blanca.

La propuesta musical busca recrear el ambiente de Vice City, ciudad ficticia inspirada en Miami, donde las referencias a la cultura latinoamericana forman parte de la experiencia del juego.

¿Qué canciones latinas estarán en GTA 6?

De acuerdo con la información publicada sobre la banda sonora, el videojuego contará con dos estaciones dedicadas a diferentes géneros: Cocoteo FM, enfocada en música urbana contemporánea, y Radio La Ola, que reúne salsa, música tropical y clásicos latinos. Estas son las canciones anunciadas:

Radio La Ola: salsa y clásicos tropicales Esta emisora reúne canciones de distintas épocas y artistas representativos de la música caribeña: Banda Blanca – Sopa de Caracol (Original Caribe Mix)

Celia Cruz – Bemba Colorá

Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco y Papo Lucca – Besito de Coco

Willie Colón y Rubén Blades – Pedro Navaja y Ligia Elena

Gloria Estefan – Mi Tierra

El Gran Combo de Puerto Rico – No Hay Cama Pa’ Tanta Gente y Brujería

Héctor Lavoe – Periódico de Ayer

Joe Arroyo y La Verdad – Rebelión (No Le Pegue a la Negra)

Frankie Ruiz – Tú Con Él

Benny Moré – Que Bueno Baila Usted

Cachao – Descarga Cubana

Charlie Palmieri – La Hija de Lola

Cheo Feliciano – Anacaona

Hansel y Raúl – Kuku-Cha Ku-Cha

José Luis Rodríguez – Pavo Real

Jossie Esteban y La Patrulla 15 – El Tiguerón

Larry Harlow – La Cartera

Roberto Torres – Caballo Viejo

Willy Chirino – Soy Guajiro

Wilfrido Vargas – Abusadora

Pete “Conde” Rodríguez – Catalina La O

Cocoteo FM: Bad Bunny, Karol G y reguetón La segunda estación está dedicada a los sonidos urbanos y contemporáneos: Bad Bunny – EoO

Farruko – Pepas

Karol G y Mariah Angeliq – El Makinon

Romeo Santos y El Chaval de la Bachata – Canalla

Rauw Alejandro – Macacoa 2000 La emisora es conducida por los personajes El Martillo y La Gata, quienes presentan una selección enfocada en la música latina actual.

La segunda estación está dedicada a los sonidos urbanos y contemporáneos. / Rockstar Games

¿Qué otras canciones latinas aparecen en GTA 6?

La selección no se limita a los éxitos más conocidos. También incorpora canciones de artistas como Anuel AA, Don Omar, Elvis Crespo, Feid, Myke Towers, Rosalía, Tainy, Tokischa y Young Miko. Entre ellos destacan: Anuel AA y Haze – Amanece

Bad Bunny – Otra Noche en Miami y MOJABI GHOST, con Tainy

Calle 13 – Suave Mix (Blass Remix)

Don Omar – Intocable

Elvis Crespo – Nuestra Canción

Feid – Chorrito Pa Las Ánimas

Fuerza Regida – Suzuki

Jhayco – X

Myke Towers – Girl

Rosalía – CANDY

Tokischa y Bulin 47 – CELOS

Young Miko – Ni le cabe

Latin Mafia y Omar Apollo – Hecho para ti La lista oficial también incluye temas de CA7RIEL y Paco Amoroso, Chimbala, El Alfa, Judeline, Kali Uchis, MJ Nebreda y RaiNao, entre otros.

La música de América Latina tendrá un lugar destacado en las emisoras que acompañarán a los jugadores de GTA 6. / Rockstar Games

Bad Bunny también tendrá un papel dentro de la estación de radio

Uno de los detalles que más llama la atención es la participación de Bad Bunny como El Martillo, uno de los conductores de Cocoteo FM. La otra presentadora será La Gata, interpretada por la cantante puertorriqueña RaiNao.

Por su parte, Radio La Ola contará con la participación de Gloria Estefan y Emilio Estefan, quienes interpretan versiones ficticias de sí mismos como conductores de la emisora.

La inclusión de estos artistas refuerza la intención de Rockstar de representar la diversidad musical de Miami y las comunidades latinoamericanas que inspiraron el universo de Leonida.

Bad Bunny participa en GTA VI como uno de los locutores de la emisora latina Cocoteo FM bajo el apodo de El Martillo. / Especial

GTA 6 apuesta por la cultura latina

Además de la música, el videojuego incorpora expresiones, acentos y referencias culturales de países latinoamericanos.

Entre los detalles que han llamado la atención de los jugadores están los personajes secundarios que utilizan expresiones venezolanas, puertorriqueñas, colombianas y argentinas.

También aparecen elementos relacionados con las costumbres de estas comunidades, como el mate y el asado argentino.