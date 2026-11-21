La música latina tendrá un papel importante en GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games. Entre los artistas que forman parte de su selección musical destacan Bad Bunny, Karol G, Farruko, Celia Cruz y Willie Colón, además de una canción que seguramente muchos reconocerán: Sopa de Caracol, de Banda Blanca.
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La propuesta musical busca recrear el ambiente de Vice City, ciudad ficticia inspirada en Miami, donde las referencias a la cultura latinoamericana forman parte de la experiencia del juego.
¿Qué canciones latinas estarán en GTA 6?
De acuerdo con la información publicada sobre la banda sonora, el videojuego contará con dos estaciones dedicadas a diferentes géneros: Cocoteo FM, enfocada en música urbana contemporánea, y Radio La Ola, que reúne salsa, música tropical y clásicos latinos.
Estas son las canciones anunciadas:
Radio La Ola: salsa y clásicos tropicales
Esta emisora reúne canciones de distintas épocas y artistas representativos de la música caribeña:
Banda Blanca – Sopa de Caracol (Original Caribe Mix)
Celia Cruz – Bemba Colorá
Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco y Papo Lucca – Besito de Coco
Willie Colón y Rubén Blades – Pedro Navaja y Ligia Elena
Gloria Estefan – Mi Tierra
El Gran Combo de Puerto Rico – No Hay Cama Pa’ Tanta Gente y Brujería
Héctor Lavoe – Periódico de Ayer
Joe Arroyo y La Verdad – Rebelión (No Le Pegue a la Negra)
Frankie Ruiz – Tú Con Él
Benny Moré – Que Bueno Baila Usted
Cachao – Descarga Cubana
Charlie Palmieri – La Hija de Lola
Cheo Feliciano – Anacaona
Hansel y Raúl – Kuku-Cha Ku-Cha
José Luis Rodríguez – Pavo Real
Jossie Esteban y La Patrulla 15 – El Tiguerón
Larry Harlow – La Cartera
Roberto Torres – Caballo Viejo
Willy Chirino – Soy Guajiro
Wilfrido Vargas – Abusadora
Pete “Conde” Rodríguez – Catalina La O
Cocoteo FM: Bad Bunny, Karol G y reguetón
La segunda estación está dedicada a los sonidos urbanos y contemporáneos:
Bad Bunny – EoO
Farruko – Pepas
Karol G y Mariah Angeliq – El Makinon
Romeo Santos y El Chaval de la Bachata – Canalla
Rauw Alejandro – Macacoa 2000
La emisora es conducida por los personajes El Martillo y La Gata, quienes presentan una selección enfocada en la música latina actual.
¿Qué otras canciones latinas aparecen en GTA 6?
La selección no se limita a los éxitos más conocidos. También incorpora canciones de artistas como Anuel AA, Don Omar, Elvis Crespo, Feid, Myke Towers, Rosalía, Tainy, Tokischa y Young Miko.
Entre ellos destacan:
Anuel AA y Haze – Amanece
Bad Bunny – Otra Noche en Miami y MOJABI GHOST, con Tainy
Calle 13 – Suave Mix (Blass Remix)
Don Omar – Intocable
Elvis Crespo – Nuestra Canción
Feid – Chorrito Pa Las Ánimas
Fuerza Regida – Suzuki
Jhayco – X
Myke Towers – Girl
Rosalía – CANDY
Tokischa y Bulin 47 – CELOS
Young Miko – Ni le cabe
Latin Mafia y Omar Apollo – Hecho para ti
La lista oficial también incluye temas de CA7RIEL y Paco Amoroso, Chimbala, El Alfa, Judeline, Kali Uchis, MJ Nebreda y RaiNao, entre otros.
Bad Bunny también tendrá un papel dentro de la estación de radio
Uno de los detalles que más llama la atención es la participación de Bad Bunny como El Martillo, uno de los conductores de Cocoteo FM. La otra presentadora será La Gata, interpretada por la cantante puertorriqueña RaiNao.
Por su parte, Radio La Ola contará con la participación de Gloria Estefan y Emilio Estefan, quienes interpretan versiones ficticias de sí mismos como conductores de la emisora.
La inclusión de estos artistas refuerza la intención de Rockstar de representar la diversidad musical de Miami y las comunidades latinoamericanas que inspiraron el universo de Leonida.
GTA 6 apuesta por la cultura latina
Además de la música, el videojuego incorpora expresiones, acentos y referencias culturales de países latinoamericanos.
Entre los detalles que han llamado la atención de los jugadores están los personajes secundarios que utilizan expresiones venezolanas, puertorriqueñas, colombianas y argentinas.
También aparecen elementos relacionados con las costumbres de estas comunidades, como el mate y el asado argentino.
De esta manera, GTA 6 busca que la música y las referencias culturales sean parte importante de la ambientación de Vice City, una de las ciudades más reconocibles de la franquicia.