GTA VI llegó hasta el Metro de la CDMX, donde un creador de contenido organizó una partida en Pantitlán. / @luismxg

El estreno del videojuego salió de las consolas y llegó a una de las estaciones con mayor movimiento de la capital; el momento quedó captado en video

El furor por GTA VI llegó hasta el Metro de la Ciudad de México, donde un creador de contenido sorprendió a los pasajeros al instalar una pantalla y una consola en la estación Pantitlán para jugar la nueva entrega de Grand Theft Auto.

La escena llamó la atención de quienes transitaban por los pasillos de la estación, pues el youtuber convirtió por unos momentos un espacio de paso en un improvisado punto de encuentro para los aficionados a los videojuegos.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el creador de contenido Luis G llevó su equipo hasta las instalaciones del Metro y se sentó en el suelo para disfrutar de una partida, mientras otros usuarios observaban lo que ocurría.

¿Por qué el youtuber tuvo que retirarse del Metro Pantitlán?

La peculiar partida no pasó desapercibida para las autoridades. Durante la grabación, una elemento de la Policía se acercó al creador de contenido para pedirle que se retirara del lugar, debido a que no contaba con autorización para instalarse y jugar en los pasillos de la estación.

El momento también generó distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos tomaron con humor la iniciativa del youtuber, otros cuestionaron que colocara su equipo en una zona de tránsito de pasajeros.

La partida de GTA VI en el Metro CDMX llamó la atención de usuarios y se viralizó en redes sociales. / Captura

La situación se volvió viral por el contraste entre la actividad cotidiana del transporte público y el estreno de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

GTA VI desata furor entre los jugadores mexicanos

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI despertó gran expectativa entre los aficionados a los videojuegos, quienes esperaron más de una década por una nueva entrega principal de la franquicia.

El título de Rockstar Games llegó el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La historia se desarrolla en Leonida, un territorio ficticio inspirado en Florida, y tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos.

El estreno provocó que jugadores y creadores de contenido compartieran sus primeras experiencias, reacciones y transmisiones en redes sociales.

Así, la partida improvisada en Pantitlán se sumó a las distintas maneras en que los aficionados mexicanos celebraron la llegada de GTA VI, incluso antes de llegar a casa.