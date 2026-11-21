Los abogados de una adolescente de 15 años confirmaron que representan a la menor en un procedimiento legal contra el actor. / IG

El despacho que representa a la adolescente confirmó que presentó una denuncia ante la FGR y aclaró que se trata de un caso distinto al de la modelo estadounidense que también señaló al actor

El caso legal de Vadhir Derbez sumó una nueva denuncia por presunta violación, luego de que los abogados de una adolescente de 15 años confirmaran que presentaron una acción legal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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A través de un comunicado difundido el viernes 20 de noviembre, el despacho Vega Mac Gregor Arellano informó que representa exclusivamente a la menor, quien habría denunciado hechos ocurridos en septiembre de 2026.

La firma jurídica precisó que esta acusación corresponde a un procedimiento distinto al de la modelo estadounidense de 19 años que denunció al actor ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El caso de Vadhir Derbez suma una segunda denuncia, independiente de la presentada anteriormente por una modelo estadounidense. / IG

¿Qué dijeron los abogados de la adolescente que denunció a Vadhir Derbez?

En el documento, los representantes legales confirmaron que la adolescente decidió acudir ante las autoridades federales para denunciar al hijo de Eugenio Derbez por el presunto delito de violación.

Los abogados señalaron que actúan por instrucciones de los padres de familia de la joven y que continuarán aportando los datos de prueba disponibles ante las autoridades correspondientes.

También aclararon que no representan a la mujer que presentó la otra denuncia en la Ciudad de México.

En su comunicado, la firma pidió a los medios de comunicación manejar el caso con sensibilidad y responsabilidad, además de evitar cuestionamientos que puedan revictimizar a la adolescente.

Asimismo, señalaron que la familia atraviesa un momento doloroso y busca retomar su vida después de los hechos denunciados.

¿Cuál es la diferencia entre las dos denuncias contra Vadhir Derbez?

Las acusaciones corresponden a dos procedimientos distintos: Primera denuncia: Una modelo estadounidense de 19 años señaló al actor por presunta violación, por hechos que habrían ocurrido en abril de 2026 durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Segunda denuncia: Una adolescente de 15 años presentó una denuncia ante la FGR por hechos presuntamente ocurridos en septiembre de 2026. Su representación legal confirmó que se trata de un expediente diferente. Hasta el momento, las acusaciones se encuentran sujetas a las investigaciones correspondientes y no constituyen una sentencia condenatoria contra el actor. La información sobre la segunda denuncia fue confirmada por el despacho que representa a la adolescente, mientras que Vadhir Derbez ha rechazado los señalamientos y sostiene que no ha sido notificado formalmente de este nuevo procedimiento.