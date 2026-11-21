Niña de 5 años muere en Nuevo León por presunta picadura de garrapata; esto se sabe

Una niña de cinco años murió en Nuevo León y las autoridades investigan si el fallecimiento estuvo relacionado con una picadura de garrapata. / iStock

La menor comenzó a presentar fiebre el pasado 10 de noviembre y permaneció varios días hospitalizada antes de fallecer en el Hospital Universitario de Monterrey

Una niña de cinco años murió en Nuevo León luego de presentar complicaciones de salud que presuntamente estarían relacionadas con la picadura de una garrapata. La Fiscalía General de Justicia del estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

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La menor murió durante la noche del jueves 19 de noviembre en el Hospital Universitario de Monterrey, donde permanecía internada en el área de Cuidados Intensivos. Las autoridades fueron notificadas del deceso durante la madrugada del viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, la pequeña vivía en la colonia Torres de Guadalupe, en el municipio de García, Nuevo León, una zona donde existen terrenos baldíos y áreas con vegetación. Además, su familia tenía un perro como mascota.

¿Qué le pasó a la niña que murió por presunta picadura de garrapata?

Los primeros malestares de la menor comenzaron el martes 10 de noviembre, cuando presentó fiebre y fue llevada por sus familiares con un pediatra, quien solicitó estudios para descartar influenza.

Sin embargo, la niña continuó con problemas de salud, por lo que sus familiares decidieron trasladarla al Hospital Materno Infantil. En ese nosocomio permaneció bajo observación y posteriormente fue dada de alta con un diagnóstico de una posible infección viral.

El domingo 15 de noviembre, su estado de salud empeoró, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Monterrey, donde ingresó para recibir atención especializada.

La menor permaneció en el área de terapia intensiva durante varios días, pero la noche del jueves sus familiares fueron informados de su fallecimiento.

La menor permaneció varios días en terapia intensiva del Hospital Universitario de Monterrey. / iStock

¿La niña murió por rickettsiosis tras una picadura de garrapata?

Una de las posibles causas de las complicaciones médicas de la pequeña es la rickettsiosis, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a los seres humanos mediante la picadura de una garrapata infectada.

De acuerdo con los primeros reportes, los médicos consideraron que el estado de salud de la menor pudo estar relacionado con una picadura de este parásito, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que la rickettsiosis haya provocado su muerte.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del caso y establecer la causa del fallecimiento mediante los estudios correspondientes.

¿Cuáles son los síntomas de la rickettsiosis?

La rickettsiosis es una enfermedad bacteriana transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas. Sus primeras manifestaciones pueden confundirse con otros padecimientos, por lo que es importante identificar los síntomas y buscar atención médica. Entre los principales signos de alerta se encuentran: Fiebre elevada.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Náuseas y malestar general.

Erupciones o manchas en la piel. La enfermedad puede ocasionar complicaciones graves cuando no se detecta y recibe tratamiento oportuno. Por ello, se recomienda revisar periódicamente a las mascotas, mantener limpios los patios y jardines, retirar la maleza y acudir a una unidad médica ante la presencia de fiebre u otros síntomas, especialmente si existió contacto con garrapatas.