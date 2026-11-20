Telcel informa que servicio se recupera tras caída de señal; ¿qué pasó con la red este 20 de noviembre?

Usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio de telefonía móvil este viernes 20 de noviembre. / iStock

Usuarios de distintas partes de México reportaron problemas con la red de Telcel; la compañía confirmó una degradación del servicio en localidades de la Región 9 y trabaja para recuperar la conexión

La red de Telcel presentó fallas este viernes 20 de noviembre de 2026, lo que dejó a usuarios sin señal en sus teléfonos celulares y con dificultades para realizar llamadas, enviar mensajes y navegar por internet mediante datos móviles.

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 11:00 horas y aumentaron conforme avanzó el día. A través de redes sociales, clientes de la compañía manifestaron su inconformidad debido a que sus dispositivos mostraban mensajes como «Sin servicio» o no lograban conectarse a la red.

La interrupción también generó dudas entre los usuarios, quienes inicialmente pensaron que el problema estaba relacionado con sus teléfonos o sus líneas; sin embargo, se trató de una afectación en la infraestructura de la compañía.

¿Qué pasó con la red de Telcel hoy 20 de noviembre?

Telcel confirmó que se registró una degradación en su red, situación que provocó intermitencias en los servicios de telefonía móvil en algunas localidades de la Región 9.

De acuerdo con información reportada, esta región comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

La empresa señaló que su equipo de ingeniería continuaba trabajando para solucionar el inconveniente y recuperar el servicio. No obstante, hasta las primeras horas de la tarde no había informado un horario para el restablecimiento total de la conexión.

Aunque algunos clientes comenzaron a recuperar la señal, otros todavía experimentaban dificultades para comunicarse o utilizar sus datos móviles.

La compañía confirmó una degradación en su red que afectó la señal y los datos móviles. / iStock

¿Qué servicios de Telcel están fallando?

Los reportes de los usuarios se concentraron principalmente en tres servicios: Señal móvil: teléfonos que aparecen sin cobertura o sin servicio.

Internet móvil: dificultades para navegar utilizando los datos celulares.

Llamadas de voz: problemas para realizar y recibir llamadas. De acuerdo con los registros de Downdetector citados por distintos medios, la mayor parte de los reportes correspondió a problemas con la señal móvil, seguida de las fallas en internet y las llamadas. La interrupción también fue visible en redes sociales, donde clientes compartieron sus experiencias y preguntaron a la compañía cuándo volvería a funcionar su servicio con normalidad.

¿Cuál es la causa de las fallas de Telcel?

Hasta el momento, Telcel atribuyó los problemas a una degradación de su red, pero no detalló qué provocó técnicamente esta situación.

La empresa tampoco precisó si se trató de una falla en algún componente específico de su infraestructura o de un problema relacionado con sus sistemas de conexión.

Por ello, aunque la compañía reconoció la afectación y confirmó que sus ingenieros trabajaban para solucionarla, todavía no existe una explicación técnica pública sobre el origen del incidente.

Clientes de Telcel experimentaron problemas para realizar llamadas y conectarse a internet. / iStock