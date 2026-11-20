Hoy No Circula sábado 21 de noviembre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Revisa qué hologramas y terminaciones de placas no pueden circular este sábado 21 de noviembre. / iStock

Consulta qué vehículos no podrán circular este sábado 21 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. Revisa las placas, hologramas y horarios para evitar multas

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este sábado 21 de noviembre, es importante que revises las restricciones del programa Hoy No Circula, que estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Al tratarse del tercer sábado del mes, deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9), así como todos los automóviles con holograma 2, sin importar el último dígito de su matrícula.

La restricción también aplica para los vehículos con placas foráneas, de acuerdo con las disposiciones del programa.

¿Qué autos no circulan el sábado 21 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula Sabatino, estos son los vehículos que deberán quedarse en casa: Holograma 1: automóviles con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma 2: todos los vehículos, sin importar la terminación de su placa.

Vehículos foráneos: automóviles que no cuenten con una verificación o exención reconocida.

Por otro lado, los automovilistas con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán circular sin restricciones por este programa.

También podrán transitar los vehículos con holograma 0 y 00, así como aquellos que cuenten con una exención válida.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula sabatino?

Los automovilistas deberán tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas de este sábado 21 de noviembre.

Fuera de este horario, los vehículos con restricciones podrán circular con normalidad, siempre que no existan medidas extraordinarias.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex. / Came

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa de restricción vehicular se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Entre ellos se encuentran: Atizapán de Zaragoza.

Coacalco.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

El Hoy No Circula sabatino establece restricciones para automovilistas de CDMX y Edomex. / iStock

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de noviembre?

Hasta la información disponible este viernes 20 de noviembre, no se reporta la activación de una contingencia ambiental que implique la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, las condiciones de calidad del aire pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las autoridades ambientales antes de salir de casa.

En caso de que se active una contingencia, las restricciones vehiculares podrían modificarse y alcanzar a automóviles que normalmente tienen permitido circular.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan las disposiciones del programa pueden recibir una sanción económica.

En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En el Estado de México, la sanción puede ser de 20 UMA, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Por ello, antes de encender el automóvil este sábado, revisa el holograma de verificación y el último número de tu placa para evitar contratiempos.