Así luce la tumba de Edith González a 7 años de su muerte; video desata polémica en redes

Captan tumba de Edith González sin flores y con pasto acumulado. / Especial

Creadores de contenido visitaron el cementerio donde descansan los restos de la actriz y mostraron las condiciones en las que se encuentra su sepultura

La tumba de Edith González volvió a generar polémica en redes sociales luego de que se difundiera un video que muestra las condiciones en las que se encuentra la sepultura de la actriz, quien falleció el 13 de junio de 2019.

A más de siete años de su muerte, las imágenes provocaron comentarios entre los usuarios, quienes expresaron su sorpresa al observar que la lápida tenía restos de pasto acumulados y no contaba con arreglos florales.

El recorrido fue realizado por Fátima y Roberto, creadores de contenido del canal de YouTube D’Barrio a Barrio, quienes visitaron el cementerio Parque Memorial Gayosso, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La tumba de Edith González fue captada durante un recorrido realizado por creadores de contenido en Naucalpan. / IG

¿Cómo luce actualmente la tumba de Edith González?

Durante su visita, los creadores de contenido recorrieron el camposanto para encontrar el lugar donde descansan los restos de la protagonista de telenovelas como Corazón salvaje y Salomé.

Después de localizar la sepultura, mostraron que la lápida, en la que también aparece el nombre de su padre, Efraín González, tenía restos de césped acumulados sobre su superficie.

Uno de los visitantes incluso tuvo que retirar parte del pasto con la mano para dejar visible el nombre de la actriz.

Otro detalle que llamó la atención fue que el espacio destinado para colocar flores se encontraba vacío. A los pies de la sepultura únicamente se observaba un pequeño pino plantado sobre el césped.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron distintas reacciones. Mientras algunos usuarios lamentaron las condiciones en las que encontraron la tumba, otros recordaron el legado artístico de la intérprete.

Un video viral mostró las condiciones de la sepultura de Edith González, a más de siete años de su fallecimiento. / Captura

¿De qué murió Edith González?

Edith González falleció el 13 de junio de 2019, a los 54 años, después de enfrentar durante casi tres años un cáncer de ovario.

La actriz dio a conocer su diagnóstico en 2016 y compartió parte de su proceso médico con sus seguidores. Aunque la enfermedad entró en remisión, posteriormente regresó y su estado de salud se deterioró.

Edith González falleció el 13 de junio de 2019, a los 54 años, tras enfrentar cáncer de ovario. / IG