Óscar Burgos y Ernesto Chavana protagonizarán una pelea de boxeo en la segunda edición de Ring Royale. / Especial

Poncho de Nigris confirmó el combate entre los conductores regiomontanos, quienes subirán al cuadrilátero en marzo de 2027; el perdedor tendrá que raparse en vivo

La rivalidad entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana llegará al cuadrilátero. Poncho de Nigris confirmó que los dos conductores protagonizarán una pelea de boxeo durante la segunda edición de Ring Royale, evento que reunirá a celebridades, influencers y figuras del entretenimiento.

El enfrentamiento está programado para el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, Nuevo León, y tendrá una duración de tres asaltos. Sin embargo, el combate no será el único atractivo, pues ambos participantes aceptaron una apuesta que podría cambiar su apariencia: quien pierda tendrá que raparse la cabeza en una transmisión en vivo.

¿Cómo será la pelea entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana?

El encuentro enfrentará a dos personalidades conocidas de la televisión regiomontana, cuyas trayectorias han estado relacionadas con la competencia por las audiencias de entretenimiento en Monterrey.

Por un lado, Óscar Burgos, reconocido por su personaje del Perro Guarumo y por participar en programas como El Club. Por el otro, Ernesto Chavana, conductor de emisiones como Las Noches del Futbol y Es Show.

De acuerdo con la información difundida, ambos acordaron disputar un combate de boxeo amateur a tres rounds. La pelea también contará con revisiones médicas obligatorias, debido a las edades de los participantes: Burgos tiene 68 años, mientras que Chavana tiene 59.

La rivalidad entre ambos se ha alimentado de provocaciones y comentarios en redes sociales, por lo que su enfrentamiento representa uno de los combates que más expectativa genera entre el público de Nuevo León.

Ernesto Chavana y Óscar Burgos llevarán su rivalidad televisiva al cuadrilátero. / Especial

¿Qué apostaron Óscar Burgos y Ernesto Chavana?

Además de la competencia deportiva, los conductores acordaron poner en juego su cabellera.

La condición es que el perdedor tendrá que raparse la cabeza en vivo, compromiso que ambos aceptaron públicamente como parte del enfrentamiento.

Las declaraciones previas ya comenzaron a calentar el ambiente. Burgos incluso lanzó comentarios sobre el desempeño que espera tener frente a su contrincante, mientras que Chavana aseguró que buscará desgastarlo durante los primeros asaltos para intentar conseguir el nocaut en el tercero.

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