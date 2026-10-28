Ernesto Chavana asume la culpa tras golpear a modelo con un dron en vivo; ¿lo despedirán?

Ernesto Chavana asumió la responsabilidad por el incidente con Isabella Rojas. / Especial

El conductor de Es Show reconoció su responsabilidad por el incidente con Isabella Rojas y reveló que sus jefes lo citaron para hablar de las posibles consecuencias

Ernesto Chavana rompió el silencio tras el incidente en el que pateó un dron que terminó golpeando en el rostro a la modelo Isabella Rojas durante una transmisión del programa Es Show, de Multimedios. El conductor reconoció su error, ofreció disculpas y aseguró que asumirá las consecuencias de lo ocurrido.

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La situación provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su comportamiento y pidieron que la empresa tome medidas. Ante la polémica, Chavana publicó un mensaje en el que deslindó al canal y a la producción de lo sucedido.

Ernesto Chavana reconoce su responsabilidad tras golpear a Isabella Rojas

A través de un video, el conductor manifestó que está consciente del error que cometió al patear el dron durante la emisión del programa y afirmó que no pretende evadir su responsabilidad.

“Estoy consciente del error que cometí (...) Me hice responsable totalmente del acontecimiento (...) soy el único responsable y acepto mi error, deslindo completamente al canal y a la producción”, expresó.

Chavana también señaló que ofreció disculpas a Isabella Rojas durante la transmisión y que su principal preocupación después del incidente fue conocer su estado de salud.

El presentador aseguró que no tuvo la intención de lastimar a su compañera y reiteró que está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones.

“Si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”, afirmó en su pronunciamiento.

El conductor pateó un dron que golpeó a la modelo durante una transmisión en vivo. / Captura

¿Cómo ocurrió el accidente de Ernesto Chavana con el dron?

El incidente ocurrió durante una emisión de Es Show, cuando Ernesto Chavana pateó un dron que se encontraba en el foro. El aparato salió proyectado e impactó directamente en el rostro de Isabella Rojas, quien estaba junto a otras integrantes del programa.

Después del golpe, la modelo presentó una lesión en el labio y en el interior de la boca, el momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

La escena generó críticas contra el conductor, mientras algunos usuarios pidieron que Multimedios tomara medidas por lo ocurrido.

Chavana se disculpó con Isabella durante el programa y posteriormente publicó un mensaje para asumir públicamente la responsabilidad por el accidente.

¿Ernesto Chavana será despedido de Multimedios?

Una de las principales incógnitas tras el incidente es si Ernesto Chavana enfrentará una sanción laboral o incluso podría quedar fuera de Es Show.

El conductor reveló que sus superiores lo citaron a una reunión para abordar lo sucedido.

Ernesto Chavana deberá reunirse con sus superiores el 29 de octubre. / @ernestochavanaoficial

Además, señaló que la producción le indicó que no volviera a hablar del tema durante el programa, por lo que esperará a conocer las decisiones de sus jefes antes de ofrecer más detalles.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Ernesto Chavana vaya a ser despedido ni se ha informado oficialmente cuál será la medida que tomará Multimedios.