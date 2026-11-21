Sismo de magnitud 6.7 sacude Perú; reportan fuerte temblor en Junín y otras regiones

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió la región Junín, en Perú, durante la noche del viernes 20 de noviembre.

El movimiento telúrico se registró la noche de este viernes 20 de noviembre. El epicentro se localizó en la región Junín, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió Perú la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026, con epicentro en la región Junín, en la zona central del país. El movimiento fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y también se percibió en otras localidades, incluida Lima.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el temblor ocurrió a las 19:09:19 horas (tiempo local de Perú), equivalente a las 18:09 horas del centro de México.

El organismo informó que el movimiento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

El Instituto Geofísico del Perú reportó un terremoto con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín. / IGP

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 6.7 en Perú?

Según los datos difundidos por el IGP, el epicentro se localizó en las inmediaciones de la ciudad de Junín, en el departamento del mismo nombre.

El movimiento alcanzó una intensidad de V en la escala de Mercalli Modificada en Junín, lo que indica que fue perceptible para la población y pudo provocar movimiento de objetos dentro de las viviendas. Los principales datos del sismo son: Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026.

Hora: 19:09:19 horas (tiempo de Perú).

Magnitud: 6.7.

Epicentro: 30 kilómetros al noroeste de Junín.

Profundidad: 129 kilómetros.

Intensidad: V en Junín.

Institución que reportó: Instituto Geofísico del Perú.

¿Se reportan daños o personas lesionadas tras el temblor en Perú?

El movimiento telúrico también fue percibido en Lima y otras zonas del territorio peruano, de acuerdo con reportes de medios locales.

Hasta los primeros informes difundidos sobre el terremoto, no se habían confirmado víctimas ni personas lesionadas. Sin embargo, la información sobre posibles afectaciones materiales todavía estaba en desarrollo.

Las autoridades y organismos de emergencia deberán actualizar los reportes conforme avance la evaluación de las zonas donde se percibió el movimiento.

Perú registró un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.7 y 129 kilómetros de profundidad. / iStock

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.

Esto se debe principalmente a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. La primera se introduce debajo de la segunda mediante un proceso conocido como subducción, que genera acumulación de energía y provoca terremotos.