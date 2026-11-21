Así fue la captura de ‘El Chapo Isidro’: Defensa revela video del operativo en Sinaloa

Defensa difundió imágenes del operativo en el que fue detenido ‘El Chapo Isidro’ en Guasave, Sinaloa. / Especial

La Secretaría de la Defensa Nacional compartió imágenes del operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) difundió un video que muestra parte del operativo en el que fue detenido Fausto Isidro N, alias ‘El Chapo Isidro’, durante un despliegue de fuerzas especiales en Guasave, Sinaloa, el viernes 20 de noviembre de 2026.

El material permite observar a elementos militares mientras trasladan al presunto líder criminal, quien fue capturado junto con otros dos hombres señalados como integrantes de su organización delictiva.

¿Qué muestra el video de la captura de ‘El Chapo Isidro’?

En las imágenes difundidas por la Defensa se observa a elementos de seguridad fuertemente armados mientras custodian y trasladan a un hombre esposado por el interior de un inmueble.

El detenido aparece con ropa oscura y las manos sujetas, mientras los militares lo escoltan durante su extracción del lugar. El video forma parte del material que las autoridades compartieron para dar cuenta del operativo realizado en el municipio de Guasave.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre organismos de México y Estados Unidos.

‘El Chapo Isidro’ fue capturado durante un operativo de fuerzas especiales realizado el 20 de noviembre. / Especial

Así fue el operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’

De acuerdo con el informe de la Defensa, en el despliegue participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificadas como ‘Lobos’, y del Ejército, conocidas como ‘Murciélagos’, además de elementos militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La operación se desarrolló en tres etapas: Arribo al objetivo: los elementos ingresaron por diferentes vías terrestres, utilizando el sigilo y la sorpresa. Captura: las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo de protección para impedir la fuga de los objetivos y evitar la llegada de refuerzos. Durante esta fase fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que ingresaron al inmueble y concretaron las detenciones. Traslado: después de confirmar las identidades de los detenidos, fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo”

¿Quiénes fueron detenidos junto con ‘El Chapo Isidro’?

Además de Fausto Isidro N, las autoridades confirmaron la captura de otros dos presuntos integrantes de la organización criminal. Se trata de: Germán ‘N’, alias ‘Serafín’ , señalado como segundo al mando de la estructura delictiva.

José ‘N’, identificado como operador financiero del grupo. La Defensa indicó que los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

¿Por qué el FBI buscaba a ‘El Chapo Isidro’?

Fausto Isidro N figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.