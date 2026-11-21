La violencia estaría relacionada con la presunta captura de “El Chapo Isidro”, uno de los diez más buscados por el FBI

La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, una serie de enfrentamientos armados provocó momentos de tensión en Guasave, Sinaloa, donde se registraron narcobloqueos, vehículos incendiados y sobrevuelos de helicópteros militares. Los hechos ocurrieron en medio de versiones sobre la presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

La violencia comenzó a reportarse alrededor de las 19:00 horas, cuando habitantes de Guasavito y Callejones de Guasavito alertaron sobre detonaciones de armas de fuego y movimientos de fuerzas federales. Posteriormente, los incidentes se extendieron hacia el malecón, el centro de Guasave y diferentes vialidades del municipio.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa emitió una alerta a las 21:07 horas, en la que confirmó que elementos federales habían sido agredidos durante un operativo. La dependencia pidió a los habitantes evitar las zonas de riesgo mientras las corporaciones de seguridad atendían la emergencia.

¿Dónde se registraron las balaceras y narcobloqueos en Guasave?

Los reportes señalaron afectaciones sobre la carretera internacional México 15, principalmente en la salida sur hacia Las Brisas, así como en la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera. También se reportaron incidentes en los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, donde automovilistas alertaron sobre obstáculos y vehículos incendiados.

Vehículos incendiados bloquearon carreteras del norte de Sinaloa./ RS

En redes sociales circularon videos de helicópteros artillados que presuntamente participaron en los enfrentamientos, así como imágenes de unidades calcinadas y fuertes detonaciones. Además, surgieron reportes sobre camionetas con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, que habrían sido utilizadas por civiles armados, aunque su participación no fue confirmada oficialmente.

La violencia también obligó a cancelar el partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. El encuentro se encontraba en la parte alta de la tercera entrada cuando jugadores y aficionados tuvieron que buscar refugio en el estadio Kuroda Park.

Autoridades despliegan operativo tras ataques a fuerzas federales

Para atender la emergencia, el Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, desplegó un operativo para restablecer el orden en el municipio.

"Se pide a la ciudadanía evitar circular por la zona y permanecer en resguardo mientras continúan los trabajos de las fuerzas armadas", fue el llamado difundido en los reportes sobre la emergencia. Las autoridades también recordaron que los números 9-1-1 y 089 están disponibles para emergencias y denuncias anónimas, respectivamente.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guasave y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable municipal compartieron la alerta estatal, sin proporcionar información adicional sobre posibles víctimas o personas detenidas.