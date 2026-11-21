¿Adiós a las limosnas en efectivo? Basílica de Guadalupe sorprende con pagos digitales

La Basílica de Guadalupe de Monterrey incorporó terminales para recibir donaciones con tarjetas bancarias y pagos digitales. / IA

El recinto religioso incorporó terminales para recibir aportaciones mediante tarjetas bancarias y pagos digitales; la medida generó opiniones divididas en redes sociales

La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León, ya permite realizar donaciones con tarjeta de crédito, débito y pagos digitales, una modalidad que busca facilitar las aportaciones de los feligreses que acuden al recinto religioso.

El nuevo mecanismo llamó la atención en redes sociales luego de que comenzaran a circular videos que muestran cómo funcionan las terminales instaladas en el interior del templo, ubicado en la colonia Independencia.

La implementación ocurre semanas antes del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, cuando miles de creyentes acuden a este recinto para participar en las celebraciones religiosas.

¿Cómo funciona el nuevo sistema para donar en la Basílica de Guadalupe?

El sistema consiste en una terminal digital instalada en un ánfora de madera, la cual tiene una pantalla táctil con la indicación «Toca para donar».

Los visitantes pueden seleccionar una de las cantidades predeterminadas o ingresar el monto que desean aportar. Posteriormente, solo deben acercar su tarjeta bancaria o dispositivo electrónico al lector para completar la operación.

De acuerdo con la información difundida, los montos disponibles van de 50 hasta mil 500 pesos, aunque también existe la posibilidad de elegir una cantidad personalizada.

La plataforma encargada de ofrecer este servicio es Dar-Facil.com, especializada en herramientas tecnológicas para recibir donaciones de iglesias y organizaciones religiosas.

Entre los métodos de pago disponibles se encuentran: Tarjetas de crédito y débito Visa.

Mastercard.

American Express.

Apple Pay.

Google Pay.

Tarjetas del Bienestar que operan mediante Visa o Mastercard. Además, los dispositivos pueden trasladarse entre las bancas durante las celebraciones religiosas para que los asistentes realicen sus aportaciones sin tener que levantarse de sus lugares.

La nueva modalidad permite realizar donaciones con tarjetas bancarias, Apple Pay y Google Pay. / RS

¿La Basílica de Guadalupe dejará de recibir limosnas en efectivo?

La incorporación de las terminales digitales no significa que las aportaciones tradicionales hayan desaparecido.

Los feligreses todavía pueden depositar monedas, billetes y sobres en las ánforas, por lo que el efectivo continúa siendo una alternativa para quienes prefieren realizar sus donaciones de manera convencional.

La intención del nuevo mecanismo es ofrecer más opciones a los visitantes, especialmente a quienes acostumbran utilizar tarjetas bancarias o aplicaciones digitales para sus transacciones.

Basílica de Guadalupe en Monterrey ya acepta donaciones con tarjeta. / Especial

Donaciones con tarjeta generan polémica en redes sociales

La modernización del sistema de aportaciones provocó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Algunos consideran que se trata de una alternativa práctica, pues permite colaborar con la iglesia incluso cuando no se lleva dinero en efectivo. También señalan que los recintos religiosos tienen gastos de mantenimiento, servicios y conservación de sus instalaciones.

Sin embargo, otros usuarios cuestionaron la implementación de terminales bancarias para recibir limosnas, al considerar que este mecanismo podría darle una apariencia comercial a una práctica tradicionalmente relacionada con la fe y la cooperación voluntaria.

La discusión también abrió el debate sobre la incorporación de herramientas digitales en espacios religiosos y las nuevas formas de realizar aportaciones económicas.

¿Dónde está la Basílica de Guadalupe de Monterrey?

La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en Guanajuato 715, colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León.

El recinto comenzó a construirse el 30 de mayo de 1978 y fue inaugurado el 11 de diciembre de 1982. Su proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Pedro Ramírez Vázquez y Antonio Elosúa Muguerza.