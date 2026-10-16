Golpe a Los Mayos: capturan a familiares de “Carlitos Rugrats” en Sinaloa

El detenido está presuntamente vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa / Especial

Un operativo federal en Culiacán dejó siete personas detenidas tras cinco cateos contra la célula de Los Rugrats

Un nuevo golpe contra la estructura de Los Mayos se registró en Sinaloa, donde fuerzas federales detuvieron a siete personas presuntamente relacionadas con la célula delictiva de Los Rugrats. Entre los capturados se encuentran cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, identificado como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

El operativo se llevó a cabo mediante cinco órdenes de cateo en Culiacán, principalmente en la localidad de Laguna Colorada, al sur de la capital sinaloense, así como en las comunidades de Los Becos y Costa Rica.

Un nuevo golpe contra la estructura de Los Mayos se registró en Sinaloa / Redes Sociales

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los inmuebles intervenidos presuntamente eran utilizados para reuniones, coordinación de actividades, resguardo de integrantes y apoyo logístico de la organización criminal.

¿Quiénes son los familiares de “Carlitos Rugrats” detenidos en Sinaloa?

Entre las siete personas detenidas se encuentran Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, identificadas como primas de Carlos Alberto Páez Pereda. Según las autoridades, ambas presuntamente desempeñaban funciones como operadoras logísticas de la célula delictiva.

También fueron capturados Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, señalados como tía y tío del presunto líder de Los Rugrats. La lista de detenidos se completa con Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez. Hasta el momento, no se ha especificado públicamente cuál es su parentesco con Páez Pereda ni qué funciones habrían desempeñado dentro de la organización.

Fuerzas federales detuvieron a siete personas presuntamente relacionadas con la célula delictiva de Los Rugrats / Especial

Así fue el operativo federal contra Los Rugrats en Culiacán

El Gabinete de Seguridad informó que las autoridades realizaron cinco cateos en inmuebles ubicados en Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, comunidades de Culiacán que presuntamente eran utilizadas por la célula criminal para desarrollar sus actividades.

Las investigaciones comenzaron con labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia fija y móvil, mediante las cuales se identificaron los domicilios relacionados con la organización. Con la información recabada, un juez de control autorizó las cinco órdenes de cateo que permitieron el despliegue de las fuerzas federales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia. También intervino la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR.

El Gabinete de Seguridad calificó a la célula investigada como “generadora de violencia” en esa región de Sinaloa y señaló que las acciones forman parte de los esfuerzos para desarticular grupos delictivos relacionados con hechos violentos en el estado.

El operativo se llevó a cabo mediante cinco órdenes de cateo en Culiacán / Redes Sociales

¿Qué aseguraron durante los cateos contra Los Mayos?

Durante las cinco diligencias, las autoridades aseguraron armas, presunta droga, dinero en efectivo y diversos vehículos que, de acuerdo con el reporte oficial, quedaron a disposición de las instancias correspondientes.

Entre los objetos decomisados se encuentran: Tres armas de fuego largas y una corta.

Ocho cargadores y cartuchos de distintos calibres.

Dos paquetes con cocaína y dosis adicionales de narcótico.

Dinero en efectivo.

Tres automotores, un vehículo tipo razer y una motocicleta.

Teléfonos celulares, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles.