VIDEO: Reportan captura de ‘El Chapo Isidro’, uno de los 10 más buscados por el FBI

Balaceras y bloqueos se registraron la noche del 20 de noviembre en distintos puntos de Guasave./ RS

El operativo federal realizado en Guasave durante la noche del 20 de noviembre provocó enfrentamientos, vehículos incendiados y la suspensión de un partido de beisbol

La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, el municipio de Guasave, Sinaloa, vivió momentos de tensión por un operativo de fuerzas federales que habría tenido como objetivo la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Las acciones de seguridad derivaron en enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con reportes preliminares atribuidos a fuentes federales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) habrían detenido al presunto líder del Cártel de Guasave, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de su captura.

Alrededor de las 19:00 horas, habitantes de Guasavito y Callejones de Guasavito comenzaron a reportar detonaciones de armas de fuego y una importante movilización militar. Posteriormente, los incidentes se extendieron hacia las inmediaciones del malecón y las colonias Tierra y Libertad y 17 de Mayo, donde algunas familias buscaron refugio ante la presencia de civiles armados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que personal federal fue agredido durante el despliegue, por lo que se activó el Grupo Interinstitucional para atender la emergencia. En la zona se reportó la presencia de elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina (Semar), así como sobrevuelos de helicópteros mientras continuaban las acciones de seguridad.

“El Chapo Isidro” fue incluido en 2025 entre los diez fugitivos más buscados por el FBI./ FBI

¿Dónde ocurrieron las balaceras y bloqueos tras el operativo en Guasave?

Uno de los puntos más afectados fue la carretera federal México 15, especialmente a la altura de la caseta de Cuatro Caminos, donde automovilistas alertaron sobre vehículos incendiados y obstáculos que impedían el paso. También se reportaron artefactos ponchallantas en distintos tramos, además de problemas de circulación en las inmediaciones de Batamote y hacia Guamúchil.

Ante el riesgo para la población, Juan de Dios López Rubio, director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, pidió a los habitantes evitar la zona del malecón y permanecer en lugares seguros. El funcionario informó que algunas personas se encontraban resguardadas en el Centro Cultural y señaló que patrullas habían resultado afectadas por dispositivos ponchallantas colocados en las vialidades.

La situación también obligó a interrumpir el encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. El partido se disputaba en el estadio Kuroda Park cuando, durante la parte alta de la tercera entrada, se tomó la decisión de suspender las actividades debido a los hechos violentos registrados en la ciudad.

Los aficionados fueron trasladados a los pasillos del estadio para mantenerse protegidos, mientras jugadores, entrenadores y trabajadores de ambos equipos permanecieron dentro de las instalaciones. La medida buscó evitar que los asistentes salieran a las calles mientras continuaban los enfrentamientos y las autoridades trabajaban para restablecer las condiciones de seguridad.

‘El Chapo Isidro’, el narcotraficante incluido entre los más buscados por el FBI

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 y es señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del narcotráfico en el norte de Sinaloa. Sus antecedentes criminales están relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva, organización encabezada por los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leyva.

Tras la fragmentación de ese grupo, Meza Flores habría fortalecido su propia estructura delictiva, identificada como Cártel de Guasave o Cártel Meza Flores, cuya presencia se concentra principalmente en los municipios de Guasave y Ahome. Las autoridades de Estados Unidos le atribuyen actividades relacionadas con la producción, traslado y distribución de cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo.

Fuerzas federales desplegaron un operativo de seguridad tras los enfrentamientos en Guasave./ RS