Edgar Valeriano 'N', alias “El Kamoni”, fue detenido el 23 de septiembre en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional e Interpol México. Las autoridades lo identifican como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Capturan a ‘El Kamoni’ en Tepalcatepec
Con el intercambio de información con Interpol y de trabajos de inteligencia militar, fue detenido el presunto líder criminal en el municipio de Tepalcatepec. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el grupo criminal tiene presencia principalmente en Tepalcatepec y Buenavista, mientras que Orozco Cabadas es señalado como un objetivo prioritario en la región de Tierra Caliente.
La Defensa también lo señala por su presunta participación en la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como en la extorsión a empresarios. Al momento de su captura se aseguraron armas y municiones; posteriormente, el detenido fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.
El historial de ‘El Kamoni’ y su búsqueda en EU
La captura representa la segunda vez que Orozco Cabadas es detenido. Su nombre apareció en investigaciones desde 2016, cuando fue asegurado y relacionado con el grupo H-3. En ese periodo también fue señalado en una investigación por el homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores desaparecidos en la zona de Tierra Caliente; esos señalamientos forman parte de antecedentes de investigación.
Con el paso de los años, autoridades lo ubicaron dentro de la estructura de Cárteles Unidos y como colaborador cercano de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, identificado como dirigente del Cártel de Tepalcatepec. En Estados Unidos, "El Kamoni" enfrenta una acusación federal relacionada con conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.
Cabe mencionar que el gobierno estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera su captura. Además, cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, por lo que tras su puesta a disposición de la Fiscalía General de la República deberá continuar el proceso correspondiente.