El presunto líder criminal era buscado por Estados Unidos, que ofrecía hasta 3 millones de dólares por información para localizarlo

Edgar Valeriano 'N', alias “El Kamoni”, fue detenido el 23 de septiembre en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional e Interpol México. Las autoridades lo identifican como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Fuerzas federales participaron en el operativo de captura / DEFENSA

Capturan a ‘El Kamoni’ en Tepalcatepec

Con el intercambio de información con Interpol y de trabajos de inteligencia militar, fue detenido el presunto líder criminal en el municipio de Tepalcatepec. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el grupo criminal tiene presencia principalmente en Tepalcatepec y Buenavista, mientras que Orozco Cabadas es señalado como un objetivo prioritario en la región de Tierra Caliente.

‘El Kamoni’ enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico / DEFENSA

La Defensa también lo señala por su presunta participación en la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como en la extorsión a empresarios. Al momento de su captura se aseguraron armas y municiones; posteriormente, el detenido fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

El historial de ‘El Kamoni’ y su búsqueda en EU

La captura representa la segunda vez que Orozco Cabadas es detenido. Su nombre apareció en investigaciones desde 2016, cuando fue asegurado y relacionado con el grupo H-3. En ese periodo también fue señalado en una investigación por el homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores desaparecidos en la zona de Tierra Caliente; esos señalamientos forman parte de antecedentes de investigación.

El presunto líder criminal era buscado por autoridades de Estados Unidos / DEFENSA

Con el paso de los años, autoridades lo ubicaron dentro de la estructura de Cárteles Unidos y como colaborador cercano de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, identificado como dirigente del Cártel de Tepalcatepec. En Estados Unidos, "El Kamoni" enfrenta una acusación federal relacionada con conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.