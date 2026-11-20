Corona Capital 2026: horarios, cómo llegar y qué objetos están prohibidos

El Corona Capital 2026 reunirá a miles de fanáticos durante tres días de conciertos en la CDMX. / FB: Festival Corona Capital

El festival se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez; conoce los horarios de acceso, las rutas de transporte y las restricciones para los asistentes

El festival Corona Capital 2026 está listo para recibir a miles de asistentes este fin de semana en la Ciudad de México. Para evitar contratiempos, quienes acudan deberán tomar en cuenta los horarios de acceso, las alternativas de transporte y los artículos que no podrán ingresar al recinto. El encuentro musical se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se presentarán artistas y bandas internacionales como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

¿A qué hora empieza el Corona Capital 2026?

De acuerdo con la información publicada por Infobae, las puertas del festival abrirán a las 14:00 horas, mientras que los primeros conciertos comenzarán a las 15:20 horas durante las tres jornadas.

Los actos estelares están programados para iniciar alrededor de las 23:00 horas, mientras que el cierre se contempla cerca de la 01:00 de la madrugada del día siguiente. Estos horarios podrían presentar modificaciones de último momento.

¿Cómo llegar al Corona Capital 2026?

El festival se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco. Los asistentes podrán llegar en transporte público o automóvil. Estas son las principales alternativas: Metro Línea 9: las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva, Puebla y Velódromo. Ciudad Deportiva es una opción conveniente para quienes ingresen por la Puerta 6.

Metrobús Línea 2: las estaciones UPIICSA y El Rodeo permiten acercarse al recinto, aunque será necesario caminar.

Automóvil: el estacionamiento general tiene acceso por la Puerta 15, sobre la calle Añil. También existen espacios en otras puertas, dependiendo del tipo de acceso y disponibilidad.

Taxi o aplicación de transporte: se recomienda establecer un punto de encuentro alejado de las entradas principales para evitar las aglomeraciones y el tráfico. Las principales entradas peatonales son las puertas 6 y 15, sobre avenida Río Churubusco. Es importante revisar el boleto para identificar el acceso correspondiente.

Las puertas del Corona Capital abrirán a las 14:00 horas del 20, 21 y 22 de noviembre. / FB: Festival Corona Capital

¿Qué objetos están prohibidos en el Corona Capital 2026?

Antes de preparar la mochila, es importante revisar las restricciones del festival, pues algunos artículos no podrán ingresar y podrían ser retenidos durante los filtros de seguridad. Esta es la lista de objetos prohibidos: Alimentos y bebidas del exterior, incluidos alcohol y bebidas energéticas.

Cigarros, encendedores y vapeadores.

Perfumes, desodorantes y bloqueadores en aerosol.

Paraguas y sombrillas.

Sillas, cobijas, casas de campaña y hieleras.

Mochilas o bolsas mayores a 30 por 30 centímetros , así como aquellas con varios compartimentos.

Botellas de vidrio, latas y recipientes rígidos.

Cámaras profesionales, lentes intercambiables, drones, tripiés y palos para selfies.

Laptops, tabletas y lectores electrónicos.

Armas, navajas, objetos punzocortantes y gas pimienta.

Pirotecnia, cadenas largas y accesorios con picos.

Rayos láser, cornetas, pelotas y frisbees.

Binoculares, plumones, plumas, volantes y calcomanías.

Mascotas, excepto animales de servicio que cuenten con documentación.

Sustancias ilegales y artículos relacionados con su consumo. ¿Qué sí puedes llevar? Una botella de plástico reciclable de hasta un litro, siempre que esté vacía al momento de ingresar. También se permite el bloqueador solar en crema y el gel antibacterial en presentaciones de hasta 100 mililitros. En el caso de medicamentos con receta, será necesario presentar el comprobante médico correspondiente.

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