Especialistas explican cómo funciona el fraude y qué hacer para proteger tu dinero / Especial

Ciberdelincuentes utilizan imágenes, voces y hasta videollamadas manipuladas con IA para hacerse pasar por celebridades

Recibir un mensaje privado de tu cantante, actor o influencer favorito podría parecer una oportunidad única, especialmente si la persona del otro lado de la pantalla utiliza fotografías auténticas, conoce detalles de su carrera e incluso acepta realizar una videollamada. Sin embargo, los especialistas en ciberseguridad advierten que estas interacciones pueden formar parte de una estafa digital, ya que los delincuentes cuentan con herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar la apariencia y la voz de personajes famosos.

Esta modalidad de fraude aprovecha la admiración que millones de personas sienten por las celebridades para generar confianza y obtener beneficios económicos. Los responsables crean perfiles falsos, reproducen publicaciones reales y utilizan contenido manipulado para convencer a sus víctimas de que mantienen una conversación con su artista favorito o con algún integrante de su equipo de trabajo. Una vez establecido el contacto, pueden solicitar transferencias bancarias, información personal o códigos de seguridad.

David González, investigador de seguridad informática de ESET, explicó que los estafadores han perfeccionado sus métodos gracias al uso de herramientas digitales que permiten construir identidades cada vez más convincentes. La estrategia no consiste únicamente en utilizar una fotografía robada, sino en desarrollar una presencia en internet que aparente ser legítima y que resulte familiar para los seguidores de una figura pública.

Ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para hacerse pasar por artistas y celebridades / Magnific

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también ha advertido sobre los riesgos de fraude, extorsión y suplantación de identidad mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Plataformas como WhatsApp y otros servicios de comunicación privada pueden ser utilizadas por los delincuentes para acercarse a las personas y trasladar las conversaciones a espacios donde resulta más difícil detectar el engaño.

¿Cómo funciona la estafa del artista falso con inteligencia artificial?

El fraude suele comenzar con la creación de una cuenta que utiliza el nombre, las fotografías, los videos y otros elementos asociados con una celebridad. Los delincuentes pueden copiar publicaciones de perfiles auténticos, incorporar logotipos y reproducir información biográfica para conseguir que la cuenta parezca oficial. En algunos casos, incluso se presentan como representantes, asistentes o integrantes del equipo de trabajo del artista.

Una vez construido el perfil, los responsables buscan establecer una conversación con los seguidores. El primer mensaje puede ser un agradecimiento por su apoyo, una invitación a participar en una actividad exclusiva o una supuesta oportunidad de conocer personalmente a la celebridad. El objetivo es despertar emoción y hacer que la persona se sienta elegida para recibir una atención especial.

El uso de inteligencia artificial permite llevar el engaño más lejos. Actualmente existen herramientas capaces de generar audios que imitan voces conocidas, producir imágenes manipuladas y crear videos falsos, conocidos como deepfakes. Por esta razón, escuchar una voz familiar o ver un rostro durante una videollamada no garantiza que la identidad de quien se comunica sea auténtica.

Las estafas pueden comenzar con un mensaje privado en redes sociales o WhatsApp / Magnific

¿Cuáles son las estafas más comunes que utilizan la imagen de famosos?

De acuerdo con ESET, una de las modalidades identificadas es la del “artista enamorado”, en la que el delincuente simula tener un interés sentimental por la víctima. Después de mantener conversaciones durante días o semanas, inventa una emergencia médica, un problema legal o una situación relacionada con viajes para justificar una petición de dinero.

Otra variante consiste en utilizar la imagen de cantantes, actores o influencers para promover supuestas inversiones con ganancias extraordinarias. Los estafadores presentan anuncios o mensajes que aparentan contar con el respaldo de una celebridad y solicitan un depósito inicial. Posteriormente pueden exigir nuevas transferencias con distintos argumentos, sin que exista una inversión legítima detrás de la operación.

También se han identificado sorteos, premios y regalos falsos que utilizan la popularidad de los artistas para atraer a sus seguidores. En estos casos, la víctima recibe un mensaje en el que se le informa que ganó mercancía autografiada, dinero, boletos o una experiencia exclusiva, pero antes debe cubrir supuestos gastos de envío, impuestos o cargos administrativos.

Los boletos VIP, pases backstage y encuentros privados con celebridades representan otro de los principales señuelos. Los delincuentes prometen acceso a conciertos, reuniones especiales o experiencias difíciles de conseguir y solicitan el pago por adelantado. Una vez recibido el dinero, pueden desaparecer, bloquear a la víctima o continuar exigiendo nuevos depósitos.

Los delincuentes emplean fotografías, videos y voces falsas para engañar a los seguidores / Magnific

¿Cómo encuentran los estafadores a los seguidores de un artista?

Una de las características más preocupantes de este tipo de fraude es que los responsables pueden seleccionar a sus víctimas antes de establecer contacto. ESET explica que algunos delincuentes revisan los perfiles de seguidores que comentan frecuentemente las publicaciones de un cantante o influencer, participan en comunidades de fans o comparten información relacionada con sus artistas favoritos.

A partir de estas interacciones, los estafadores pueden identificar quiénes muestran mayor entusiasmo por una celebridad y qué tipo de mensajes podrían resultarles convincentes. También revisan la información que los usuarios mantienen visible en redes sociales, como sus intereses, ubicación, actividades habituales y relaciones personales.

Con esos datos, construyen mensajes personalizados que parecen responder a los gustos de cada persona. Por ejemplo, pueden mencionar un concierto próximo, una canción favorita o una publicación reciente del artista para dar la impresión de que existe una conexión auténtica.

El primer acercamiento puede ocurrir mediante Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram o correo electrónico. Posteriormente, los delincuentes suelen intentar trasladar la conversación a un canal privado, donde pueden ejercer mayor presión y realizar solicitudes sin que otros usuarios adviertan lo que está ocurriendo.

Esta técnica forma parte de la llamada ingeniería social, un conjunto de métodos que buscan manipular la confianza, las emociones o las decisiones de las personas para obtener información o dinero.

¿Pueden robarte dinero mediante una videollamada falsa de tu artista favorito?

Sí. Una videollamada manipulada puede utilizarse como herramienta para reforzar una suplantación de identidad, aunque su realización y grado de realismo dependen de las herramientas empleadas por los delincuentes. El hecho de ver a una persona que parece una celebridad no debe considerarse una prueba suficiente de que realmente se está hablando con ella.

El riesgo aumenta cuando, después de la conversación, el supuesto artista solicita números de tarjeta bancaria, contraseñas, NIP, códigos de verificación o información financiera. Estos datos pueden utilizarse para intentar acceder a cuentas, autorizar operaciones o cometer otros fraudes.

Los delincuentes también pueden enviar enlaces a páginas falsas que aparentan pertenecer a plataformas de boletos, sitios oficiales de artistas o servicios bancarios. Si la víctima introduce sus datos en esos portales, la información puede quedar en manos de los responsables del engaño.

Por ello, los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier solicitud de dinero o información confidencial que llegue mediante una cuenta no verificada, incluso cuando esté acompañada de fotografías, audios o videos aparentemente auténticos.

¿Cómo evitar una estafa de un famoso falso? Estas son siete recomendaciones

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, ESET recomienda verificar la identidad de las cuentas y proteger la información personal, especialmente cuando una conversación comienza de manera inesperada y termina involucrando solicitudes económicas.

Estas son siete medidas que pueden ayudarte a identificar un posible fraude: Comprueba que la cuenta sea auténtica. Busca el perfil desde los canales oficiales del artista y revisa si existen enlaces que lo vinculen con sus páginas verificadas. Una insignia de verificación, por sí sola, tampoco garantiza que una oferta sea legítima. No confíes únicamente en fotografías, audios o videollamadas. La inteligencia artificial puede utilizarse para manipular estos contenidos. Si recibes una solicitud sospechosa, confirma la información mediante otro canal oficial. Nunca compartas tus datos bancarios. Evita proporcionar contraseñas, NIP, CVV, números de tarjeta o códigos de verificación a personas que te contacten por redes sociales. Desconfía de las solicitudes de dinero. Si alguien que afirma ser una celebridad pide una transferencia para resolver una emergencia, liberar un premio o permitirte acceder a una experiencia exclusiva, considera que podría tratarse de un fraude. Activa la autenticación multifactor. Esta medida añade una capa de seguridad a tus cuentas y dificulta que terceros accedan a ellas únicamente con una contraseña. Limita la información personal que compartes. Evita publicar datos que revelen tus rutinas, ubicación o detalles privados que puedan utilizarse para construir mensajes engañosos. Denuncia los perfiles sospechosos. Reporta las cuentas que suplanten la identidad de artistas y evita continuar conversaciones en las que te soliciten dinero o información confidencial.

Si sospechas que fuiste víctima de una estafa, lo primero es interrumpir la comunicación con el perfil sospechoso y evitar realizar nuevas transferencias. También es importante conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago, enlaces y mensajes que puedan servir como evidencia.