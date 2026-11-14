¿Qué es ARTEX? FBI advierte sobre nueva amenaza de inteligencia artificial utilizada por hackers

Se puede detectar vulnerabilidades, intentar robar información y acelerar ataques contra empresas / Magnific

La plataforma de inteligencia artificial puede automatizar tareas de seguridad informática, pero también ser aprovechada por ciberdelincuentes

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada en el mundo de la tecnología, pero sus capacidades también representan nuevos desafíos para la seguridad digital. En este contexto, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), según la información difundida sobre una alerta de ciberseguridad, advirtió sobre el presunto uso de ARTEX, una plataforma que permite automatizar tareas informáticas y que podría ser aprovechada por hackers para realizar ataques contra empresas y organizaciones.

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Lo que genera preocupación es la capacidad de esta tecnología para identificar vulnerabilidades, analizar redes y ejecutar diferentes tareas sin necesidad de recibir instrucciones humanas en cada paso. Estas funciones, utilizadas legítimamente para evaluar la seguridad de los sistemas, también pueden representar un riesgo cuando son empleadas por personas que buscan ingresar sin autorización a plataformas digitales o acceder a información confidencial.

ARTEX es descrita como una herramienta de inteligencia artificial capaz de automatizar tareas informáticas / Magnific

De acuerdo con los reportes compartidos sobre esta herramienta, ARTEX utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial para coordinar agentes digitales especializados, capaces de realizar distintas actividades de manera simultánea. Esto podría reducir considerablemente el tiempo que necesitan los atacantes para identificar una falla, intentar aprovecharla y desplazarse entre los sistemas de una organización.

¿Qué es ARTEX y cómo funciona esta herramienta de inteligencia artificial?

ARTEX es descrita como una plataforma de código abierto diseñada para automatizar pruebas de seguridad informática mediante inteligencia artificial. Su funcionamiento se basa en modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos como LLM, similares a los que utilizan los asistentes virtuales para interpretar instrucciones y generar respuestas.

La diferencia es que, en lugar de limitarse a responder preguntas o producir textos, estos modelos pueden utilizarse para coordinar agentes digitales que ejecutan tareas específicas dentro de un entorno informático. Por ejemplo, un agente puede revisar una página web en busca de vulnerabilidades, mientras otro analiza la configuración de una red y uno más examina posibles errores de seguridad.

El uso de IA en ciberataques genera preocupación entre especialistas en seguridad digital / Magnific

Este tipo de tecnología puede ser útil para especialistas que necesitan revisar grandes cantidades de información o comprobar si sus sistemas presentan riesgos. Sin embargo, las mismas capacidades podrían aprovecharse para realizar actividades maliciosas cuando no existe autorización del propietario de la infraestructura.

Según la información atribuida a Google Threat Intelligence Group, ARTEX cuenta con seis agentes especializados que pueden participar en diferentes etapas de una operación informática. La coordinación entre ellos permitiría ejecutar procesos de manera paralela, en lugar de depender de una sola persona que realice cada tarea manualmente.

En términos sencillos, su funcionamiento puede compararse con un equipo de asistentes virtuales que trabajan al mismo tiempo: uno identifica posibles puntos débiles, otro analiza la información obtenida y un tercero determina qué acciones pueden realizarse a continuación.

¿Por qué el FBI advierte sobre el uso de ARTEX por hackers?

La principal preocupación relacionada con ARTEX es que la automatización podría permitir que los ciberdelincuentes realicen ataques informáticos con mayor rapidez y menos intervención humana.

Tradicionalmente, muchas operaciones de intrusión requieren que una persona examine los sistemas, identifique errores de configuración, busque credenciales y ejecute distintas acciones para avanzar dentro de una red. Con herramientas basadas en inteligencia artificial, parte de estas actividades puede automatizarse.

Esto significa que los atacantes podrían reducir el tiempo necesario para detectar y aprovechar vulnerabilidades, lo que representa un desafío para los equipos encargados de proteger la información de empresas e instituciones.

Los hackers pueden aprovechar herramientas automatizadas para detectar vulnerabilidades / Magnific

Además, la tecnología podría facilitar algunas tareas a personas con conocimientos técnicos limitados, aunque esto no significa que cualquier usuario pueda ejecutar ataques complejos sin preparación o que la herramienta garantice el éxito de una intrusión.

La alerta descrita en los reportes busca llamar la atención sobre el uso indebido de sistemas de IA capaces de ejecutar múltiples acciones, especialmente cuando se combinan con herramientas diseñadas para analizar redes y administrar infraestructura digital.

¿Qué pueden hacer los hackers con ARTEX?

Las capacidades atribuidas a ARTEX abarcan diferentes etapas de una operación informática, desde la identificación inicial de vulnerabilidades hasta la búsqueda de información almacenada en servidores.

Entre las actividades que podría facilitar esta plataforma se encuentran: Detectar vulnerabilidades en páginas web, servidores y redes empresariales.

Identificar configuraciones inseguras que puedan facilitar accesos no autorizados.

Buscar credenciales y contraseñas expuestas o almacenadas de forma incorrecta.

Analizar equipos conectados dentro de una misma infraestructura.

Facilitar el desplazamiento entre sistemas después de obtener un acceso inicial.

Localizar información confidencial que pudiera ser utilizada para un robo de datos.

Automatizar diferentes tareas para reducir el tiempo necesario durante una operación.

¿Qué empresas han sido atacadas con ARTEX?

Los reportes compartidos sobre esta plataforma señalan que su presunto uso en actividades maliciosas se ha relacionado con campañas dirigidas contra organizaciones de distintos sectores, particularmente aquellas que administran grandes cantidades de información o cuentan con infraestructura tecnológica compleja.

Según la información atribuida a Microsoft, algunos grupos habrían utilizado ARTEX para automatizar operaciones contra cientos de organizaciones y conseguir accesos privilegiados a determinados sistemas.

En esos reportes se menciona que ciertos atacantes lograron obtener permisos elevados en infraestructura de la nube en menos de tres horas, un periodo que ilustra la velocidad con la que pueden desarrollarse algunas intrusiones cuando se utilizan procesos automatizados.

También se señala al grupo identificado como Storm-0940, vinculado por investigadores de seguridad con actividades relacionadas con China, como uno de los actores presuntamente asociados con el uso de esta tecnología.

Por otra parte, la información proporcionada atribuye a CrowdStrike la identificación de una campaña contra instituciones financieras de Corea del Sur, desarrollada entre finales de septiembre y principios de octubre, que habría terminado con la extracción de datos.

Estos antecedentes reflejan la preocupación por el uso de inteligencia artificial en operaciones de ciberdelincuencia y espionaje. Sin embargo, la atribución específica de estas campañas a ARTEX debe corroborarse con los informes técnicos originales, ya que no basta con identificar el uso de automatización o inteligencia artificial para establecer que se utilizó una plataforma determinada.

¿Por qué los ataques con inteligencia artificial pueden ser más rápidos?

Una de las principales diferencias entre los ataques informáticos tradicionales y aquellos que incorporan sistemas automatizados es la cantidad de tareas que pueden ejecutarse en un periodo reducido.

En una operación manual, el atacante debe revisar información, interpretar resultados y decidir qué hacer después. Aunque existen herramientas de automatización desde hace años, los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a coordinar procesos y analizar datos con mayor flexibilidad.

Por ejemplo, un sistema automatizado podría revisar varias configuraciones de seguridad al mismo tiempo, detectar comportamientos inusuales y organizar los resultados para determinar qué áreas necesitan atención. Cuando estas funciones se utilizan de manera maliciosa, los equipos de seguridad pueden disponer de menos tiempo para identificar una intrusión y detenerla antes de que provoque daños.

Esto es especialmente importante en organizaciones que manejan datos financieros, información personal, servicios de salud o sistemas esenciales para sus operaciones.

¿Cómo protegerse de los ciberataques que utilizan ARTEX?

Ante el crecimiento de las amenazas informáticas que incorporan inteligencia artificial, los especialistas recomiendan reforzar las medidas de protección y prestar atención a cualquier actividad inusual dentro de las cuentas y los sistemas digitales.