La Canaco-CDMX estima que el festival reunirá a 255 mil asistentes durante tres días y generará una derrama económica superior a la de 2025

El Corona Capital 2026 no solo reunirá a miles de fanáticos de la música en la Ciudad de México, también representará un importante impulso para la economía capitalina. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), el festival podría generar una derrama económica de 758 millones 574 mil pesos durante los tres días de actividades.

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El encuentro musical, programado para el 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, podría atraer a aproximadamente 255 mil asistentes, entre habitantes de la capital y visitantes que llegarán para disfrutar de los conciertos. Esta afluencia beneficiaría a diferentes sectores económicos, particularmente a los negocios relacionados con el turismo, el hospedaje, la alimentación y el transporte.

El Corona Capital 2026 podría generar una derrama económica de más de 758 millones de pesos / Especial

Según las proyecciones del organismo empresarial, la derrama económica sería 3.8% superior a la registrada en la edición de 2025, lo que refleja la importancia que han adquirido los festivales musicales para la actividad comercial de la Ciudad de México. Además de los ingresos relacionados directamente con el evento, se espera un incremento en el consumo de productos y servicios durante el fin de semana.

¿Cuánto dinero dejará el Corona Capital 2026 en la Ciudad de México?

La Canaco-CDMX calcula que la edición 2026 del Corona Capital podría generar 758 millones 574 mil pesos, cifra que contempla el movimiento económico esperado en diferentes establecimientos y servicios vinculados con la realización del festival.

La estimación fue presentada por Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, quien destacó las expectativas de asistencia para los tres días del evento. De acuerdo con las proyecciones, alrededor de 255 mil personas acudirán al Autódromo Hermanos Rodríguez entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.

La Canaco-CDMX estima que 255 mil personas asistirán al festival durante sus tres días / Especial

El monto previsto representa un crecimiento de 3.8% respecto al año anterior, por lo que el festival podría superar los resultados económicos de su edición pasada. Este incremento no significa que toda la cantidad corresponda a ganancias de los organizadores, sino al consumo que el encuentro musical podría generar en diferentes actividades comerciales de la ciudad.

La llegada de visitantes nacionales e internacionales también representa una oportunidad para que establecimientos ubicados dentro y fuera de las inmediaciones del recinto incrementen sus ventas durante el fin de semana.

¿Qué negocios serán los más beneficiados por el Corona Capital 2026?

Uno de los principales efectos económicos del Corona Capital 2026 será el aumento de la demanda de servicios utilizados por los asistentes antes, durante y después de los conciertos. Entre los sectores que podrían registrar mayores ingresos se encuentran hoteles, restaurantes, bares, agencias de viajes, comercios locales y servicios de transporte.

Los establecimientos de alimentos y bebidas podrían beneficiarse de los asistentes que buscan opciones para desayunar, comer o cenar durante su estancia en la ciudad. De igual manera, los bares y otros negocios relacionados con el entretenimiento podrían registrar mayor movimiento debido a las reuniones y actividades que suelen organizarse alrededor de los festivales.

Otro sector que podría experimentar un incremento en la demanda es el de la movilidad, debido a los traslados hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y los recorridos que realizan los visitantes entre sus hoteles, restaurantes y otros puntos de interés.

Hoteles, restaurantes y comercios esperan un incremento en sus ventas por el festival / Especial

Las plataformas de transporte y alojamiento también forman parte de las actividades económicas que podrían recibir un impulso durante los tres días del festival, especialmente por la presencia de personas que viajarán desde otras entidades del país o desde el extranjero.

Corona Capital 2026 impulsaría ocupación hotelera de hasta 86.4%

El sector hotelero figura entre los principales beneficiados por la llegada de visitantes al Corona Capital 2026, debido a que una parte de los asistentes necesitará hospedaje durante su estancia en la capital.

La Canaco-CDMX estima que la ocupación hotelera podría ubicarse entre 76.2% y 86.4%, particularmente en establecimientos cercanos al Autódromo Hermanos Rodríguez y en los principales corredores turísticos de la ciudad.

Esta proyección considera el movimiento que podría generar el festival en diferentes zonas de la capital, ya que no todos los asistentes buscan hospedarse en las inmediaciones del recinto. Algunos visitantes podrían elegir hoteles ubicados en áreas con una mayor oferta gastronómica, comercial o de entretenimiento.