El IMSS confirmó que los órganos de Sofía Calderón permanecen bajo resguardo en el hospital de Nuevo León. / Especial

Tras las denuncias de la familia de la joven que murió durante una cesárea en Nuevo León, el Seguro Social confirmó dónde permanecen sus órganos y anunció modificaciones a los formatos de autorización de autopsias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró qué ocurrió con los órganos de Sofía Calderón, una joven de 19 años que falleció durante una cesárea en Monterrey, Nuevo León. Luego de que sus familiares denunciaran que recibieron su cuerpo sin varios órganos, la institución confirmó que estos permanecen identificados y bajo resguardo en el hospital donde se realizó la autopsia.

A través de un posicionamiento, el IMSS de Nuevo León aseguró que los órganos de la joven no fueron desechados y que se encuentran en el Servicio de Patología de la unidad médica. También negó que se le hayan retirado las córneas o que se realizara algún procedimiento en sus ojos.

El caso generó controversia después de que los padres de Sofía denunciaron que no recibieron información suficiente sobre el destino de los órganos tras autorizar una autopsia clínica para conocer las causas de su fallecimiento.

Ante la situación, el Seguro Social reconoció que existieron fallas de comunicación con la familia y anunció que modificará los formatos de autorización de autopsias clínicas en todo México, con el propósito de explicar con mayor claridad los procedimientos y los derechos de los familiares.

¿Qué pasó con los órganos de Sofía Calderón?

De acuerdo con el IMSS, los órganos que se extraen durante una autopsia clínica para realizar estudios no se desechan, sino que permanecen identificados y bajo resguardo en el Servicio de Patología.

En el caso de Sofía Calderón, la institución confirmó que sus órganos continúan en el hospital y que estarán disponibles para sus familiares una vez que concluya la investigación correspondiente.

El Seguro Social también aclaró que no se le retiraron las córneas ni se realizó ningún procedimiento en los ojos de la joven, luego de que sus familiares expresaran dudas sobre el estado en que recibieron el cuerpo.

IMSS cambiará formatos de autorización de autopsias tras caso de Sofía

Una de las medidas anunciadas por el Seguro Social consiste en modificar los documentos que firman los familiares para autorizar una autopsia clínica.

El objetivo es que los formatos expliquen de manera sencilla y detallada qué sucede durante el procedimiento, por qué se extraen órganos para su análisis y cuál es el destino de estos después de los estudios.

De esta manera, las familias podrán conocer previamente cómo se realiza una autopsia, dónde se conservan los órganos y cuáles son sus derechos para solicitar que les sean entregados.

El anuncio ocurre después de que el propio instituto reconoció que la información proporcionada a los familiares de Sofía no fue suficientemente clara ni oportuna. Hasta el momento, no se ha precisado la fecha en que comenzarán a utilizarse los nuevos formatos.

La joven de 19 años murió durante una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23 del IMSS. / RS

¿Qué le pasó a Sofía Calderón en el IMSS de Nuevo León?

Sofía Calderón tenía 19 años y era originaria de Guerrero. El 19 de julio de 2026 ingresó al Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23 del IMSS, ubicado en Monterrey, Nuevo León, para dar a luz mediante una cesárea.

Sin embargo, durante la intervención presentó complicaciones y perdió la vida. Su bebé sobrevivió.

Después del fallecimiento, sus familiares autorizaron una autopsia clínica para conocer las causas de la muerte. No obstante, denunciaron que al recibir el cuerpo para los servicios funerarios se percataron de que faltaban varios órganos.

Entre los órganos que la familia señaló que no estaban en el cuerpo se encuentran el corazón, hígado, páncreas y parte del intestino. Su madre, Patricia Juárez, cuestionó que no les explicaran con claridad qué sucedería con ellos después del procedimiento.

Fiscalía investiga el caso de Sofía Calderón

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que recibió una denuncia relacionada con posibles malas prácticas médicas y presuntas irregularidades en el manejo de los restos de la joven.

El vicefiscal Luis Enrique Orozco explicó que las autoridades analizan si el expediente debe remitirse a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que los posibles involucrados serían trabajadores de una institución federal.

Mientras avanzan las investigaciones, el IMSS aseguró que colaborará con las autoridades y mantendrá los órganos de Sofía bajo resguardo hasta que concluya el proceso.