El concierto también reunió a padres e hijos que disfrutaron juntos del universo musical de Gorillaz / Cortesía OCESA

La banda británica encabezó la primera jornada del festival con sus grandes éxitos, invitados especiales y un mensaje sobre la presidenta de México

El Corona Capital 2026 arrancó con una jornada llena de música, nostalgia y sorpresas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de asistentes se reunieron para disfrutar de una cartelera encabezada por Gorillaz. La agrupación liderada por Damon Albarn se convirtió en la gran protagonista de la noche gracias a un espectáculo que combinó canciones emblemáticas, invitados especiales y un inesperado comentario sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Desde las primeras horas del festival quedó claro que Gorillaz era uno de los grupos más esperados. Entre el público destacaban cientos de personas con playeras de la banda, así como seguidores caracterizados como 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs, los personajes animados que han acompañado el proyecto musical desde sus inicios. También llamó la atención la presencia de familias completas, con padres que llevaron a sus hijos para compartir las canciones que han escuchado durante años.

Las puertas del recinto abrieron a las 15:00 horas, dando paso a una programación de 23 actos distribuidos en cuatro escenarios ubicados en la Curva 4. Durante la tarde, el público pudo disfrutar de propuestas que abarcaron desde el rock alternativo y el indie hasta el folk, el soul, el hip hop y la música electrónica, en una jornada que fue aumentando de intensidad conforme se acercaba la presentación principal.

Gorillaz encabezó el primer día del Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez / Cortesía OCESA

Aunque Gorillaz concentró buena parte de las expectativas, otras agrupaciones también consiguieron momentos destacados. Chvrches, Violet Grohl, Yung Lean y Fcukers estuvieron entre los nombres que llamaron la atención durante el primer día, antes de que Damon Albarn y sus músicos tomaran el escenario principal.

¿Cómo fue el primer día del Corona Capital 2026?

La actividad comenzó con las presentaciones de Hot Milk y Olive Jones, seguidas por Darianna Everett, Friko y Absolutely, quienes estuvieron entre los encargados de inaugurar los escenarios. Mientras los primeros acordes comenzaban a escucharse, los asistentes ingresaban poco a poco al Autódromo Hermanos Rodríguez para buscar un lugar frente a sus artistas favoritos.

Con el paso de las horas, el ambiente se volvió más intenso. Sofia Isella y Model/Actriz ofrecieron actuaciones en las que la interpretación escénica tuvo un papel importante, mientras que otros proyectos apostaron por ritmos más enérgicos para mantener al público en movimiento.

Violet Grohl, hija de Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, fue de los actos más esperados / Cortesía OCESA

Una de las artistas que despertó curiosidad fue Violet Grohl, hija de Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters. Su participación generó expectativas entre quienes imaginaban una posible aparición de su padre, aunque finalmente el músico no subió al escenario. La cantante presentó su propia propuesta de rock alternativo y aprovechó el festival para mostrar su identidad artística.

Más adelante, Chvrches elevó la energía con sus sintetizadores y ritmos electrónicos, que provocaron que numerosos asistentes comenzaran a bailar frente al escenario principal. The Kooks y CMAT también formaron parte de los actos que acompañaron el desarrollo de la jornada.

Por su parte, Yung Lean y Fcukers aportaron otras propuestas musicales a la programación. Durante una de las actuaciones también se escuchó una consigna contra Donald Trump y su política fronteriza, sumando un momento de contenido político a la jornada musical.

Model/Actriz no defraudó con su presentación ante cientos de asistentes / Cortesía OCESA

¿Qué dijo Damon Albarn sobre Claudia Sheinbaum en Corona Capital?

Uno de los momentos más inesperados del concierto de Gorillaz ocurrió cuando Damon Albarn interrumpió brevemente la presentación para hablar sobre México y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El comentario surgió después de que comenzaran a sonar canciones como The Mountain, The Happy Dictator y Trans. Frente a los asistentes, el músico británico hizo referencia al reciente viaje de la mandataria mexicana a China para participar en la cumbre APEC 2026 y destacó un detalle que llamó especialmente su atención: el hecho de que hubiera viajado en clase económica.

"Es un país inspirador. No sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica, para mí es algo muy importante. Es una declaración, les mando saludos a todos. Los amo”, expuso el vocalista para sorpresa de muchos.

Las palabras de Albarn provocaron una reacción entre los asistentes, quienes no esperaban que el cantante hiciera una referencia a la política mexicana durante su presentación. El músico dejó claro que no conocía demasiado sobre la presidenta, pero consideró significativo el gesto relacionado con su forma de viajar.

CMAT también formaron parte de los actos que acompañaron el desarrollo de la jornada / Cortesía OCESA

Después del comentario, Gorillaz retomó su repertorio y continuó con uno de los espectáculos más esperados del primer día del Corona Capital.

Gorillaz reúne a padres e hijos con On Melancholy Hill

Más allá de los comentarios de Damon Albarn, uno de los aspectos que distinguieron el concierto fue la convivencia entre distintas generaciones de seguidores. La presencia de familias con niñas y niños permitió observar cómo la música de Gorillaz continúa conectando con nuevos públicos, incluso después de más de dos décadas de trayectoria.

El momento más emotivo llegó con On Melancholy Hill, canción publicada en 2010 que se ha convertido en uno de los temas más reconocidos de la agrupación. Desde los primeros acordes, numerosos asistentes comenzaron a cantar mientras otros levantaban los brazos y acompañaban la melodía.

Fcukers fue la sorpresa de la noche y lanzó una consigna contra Donald Trump / Cortesía OCESA

Entre la multitud podían verse pequeños seguidores sobre los hombros de sus padres, moviéndose al ritmo de la canción y participando de una experiencia que para muchos adultos representó un viaje a sus propios recuerdos.

La interpretación transformó el ambiente del escenario principal en una celebración colectiva, donde la nostalgia se mezcló con la emoción de quienes escuchaban por primera vez a Gorillaz en vivo.

Luisa Almaguer y Trueno sorprenden como invitados de Gorillaz

El concierto también contó con la participación de artistas invitados, quienes aportaron nuevos matices al repertorio de Gorillaz y reforzaron la conexión del proyecto con músicos de distintas partes del mundo.

Una de las apariciones más destacadas fue la de Luisa Almaguer, cantante mexicana que interpretó en español Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?). Su presencia fue recibida con entusiasmo y representó uno de los momentos de mayor cercanía entre la agrupación británica y el público nacional.

La artista ha desarrollado una propuesta musical propia y también ha destacado por su activismo en favor de la comunidad trans en México y América Latina. Su participación en el espectáculo mostró la diversidad de colaboraciones que forman parte del universo creativo de Damon Albarn.

Luisa Almaguer participó como invitada durante la presentación de la banda británica / Cortesía OCESA

Otro de los invitados fue Trueno, rapero argentino que ha colaborado con Gorillaz y ha mantenido vínculos con otros proyectos musicales relacionados con Albarn. Su aparición añadió una dosis de rap a una presentación que transitó por distintos estilos y generaciones.

Feel Good Inc. y Clint Eastwood desatan la euforia en el Corona Capital

La recta final del concierto estuvo marcada por algunos de los mayores éxitos de la banda. Cuando comenzaron a sonar Dirty Harry, Feel Good Inc. y Clint Eastwood, el público respondió con una de las reacciones más intensas de toda la jornada.

Los asistentes que llevaban varias horas de pie encontraron energía para seguir cantando y bailando, mientras que otros, que habían aprovechado los espacios del recinto para descansar, se levantaron al reconocer las primeras notas de las canciones.

El rapero argentino Trueno también apareció durante el espectáculo de Gorillaz / Cortesía OCESA

Los coros colectivos, los saltos y los abrazos se multiplicaron entre los seguidores, quienes celebraron la oportunidad de escuchar nuevamente en México a una agrupación que ha marcado distintas etapas de la música alternativa.

Feel Good Inc. y Clint Eastwood fueron especialmente celebradas por los asistentes, al tratarse de canciones que ayudaron a consolidar la popularidad internacional de Gorillaz y que siguen formando parte de su repertorio más querido.

Damon Albarn revela que estuvo enfermo antes de presentarse en México

Antes de despedirse del escenario, Damon Albarn agradeció el recibimiento del público mexicano y compartió un detalle personal sobre los días previos a su presentación.

El cantante contó que había estado enfermo recientemente, por lo que la energía y el entusiasmo de los asistentes adquirieron un significado especial para él. Incluso expresó que la respuesta de los seguidores mexicanos le había permitido vivir uno de los mejores momentos de su vida.

Damon Albarn sorprendió al público con un comentario sobre la presidenta Claudia Sheinbaum / Cortersía OCESA

La confesión añadió un cierre emotivo a una noche en la que Gorillaz no solo cumplió con las expectativas musicales, sino que también generó momentos de cercanía con sus seguidores.