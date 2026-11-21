¿Bigfoot es real? Gobierno de Trump revela archivos sobre el mítico Sasquatch

El gobierno de Estados Unidos publicó documentos históricos relacionados con las investigaciones sobre Bigfoot, también conocido como Sasquatch. / RS

El Servicio Forestal de Estados Unidos publicó documentos de antiguas investigaciones sobre el Sasquatch, incluidos reportes de huellas gigantes y testimonios de presuntos encuentros

La administración de Donald Trump volvió a llamar la atención por la publicación de documentos gubernamentales relacionados con uno de los misterios más populares de Estados Unidos: la existencia de Bigfoot, también conocido como Sasquatch.

El Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés) difundió tres archivos históricos bajo el nombre de Bigfoot/Sasquatch Records, en los que aparecen investigaciones sobre supuestas huellas y avistamientos de esta criatura en distintas zonas boscosas de Norteamérica.

Los documentos fueron publicados el 15 de octubre de 2026 y contienen información sobre investigaciones realizadas desde hace varias décadas. Su difusión despertó nuevamente la curiosidad de quienes creen que Bigfoot habita en los bosques estadounidenses.

¿Qué descubrió el gobierno de Estados Unidos sobre Bigfoot?

Uno de los documentos más llamativos corresponde a una investigación realizada en 1982, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) solicitó al biólogo Rodney L. Johnson examinar unas enormes huellas encontradas en el Bosque Nacional Umatilla, en Washington.

El especialista visitó tres puntos identificados como sitios A, B y C, donde encontró rastros sobre caminos fangosos. Las impresiones tenían aproximadamente 15 pulgadas de largo y siete pulgadas de ancho, equivalentes a unos 38 y 18 centímetros, respectivamente.

Después de analizar las marcas, Johnson elaboró un informe de seis páginas en el que describió sus observaciones y explicó las posibles características de las huellas.

El biólogo reconoció que algunas impresiones parecían naturales y que, si habían sido falsificadas, quien las hizo tuvo que invertir mucho esfuerzo y cuidado.

Sin embargo, su conclusión no confirmó la existencia del mítico ser. Johnson consideró que las marcas no correspondían a una criatura bípeda de más de 300 libras (136 kilogramos).

¿Qué otros documentos sobre el Sasquatch fueron publicados?

Los archivos del Servicio Forestal también incluyen otros registros relacionados con supuestos encuentros con Bigfoot.

Entre ellos destaca un recorte periodístico de 2003 sobre presuntas huellas encontradas en Montana, así como una carta de Leo Kinney, quien relató que durante una excursión de cacería en la década de 1940 habría encontrado rastros que atribuyó a esta criatura.

En su testimonio, Kinney mencionó que otros cazadores también habían encontrado huellas extrañas y que durante aquella experiencia percibieron un olor fuerte y escucharon sonidos similares a gruñidos.

Aunque estos relatos alimentan las teorías sobre la existencia de Bigfoot, los documentos publicados no representan una confirmación científica de que la criatura sea real.

¿Por qué Trump está publicando archivos sobre Bigfoot?

La publicación de estos registros ocurre en medio de una serie de esfuerzos para difundir documentos gubernamentales relacionados con fenómenos inexplicables y avistamientos de objetos voladores no identificados.

La difusión de los archivos sobre Bigfoot también generó expectativas entre los aficionados a la criptozoología, quienes esperan conocer más información que durante décadas permaneció en archivos oficiales.