¿Cuándo cae la pensión IMSS de diciembre? Jubilados recibirán su pago este día

Los pensionados del IMSS recibirán el último depósito de su pensión de 2026 durante los primeros días de diciembre. / IA

Los pensionados del IMSS ya pueden prepararse para recibir el último pago del año; conoce cuándo llegará el depósito y si habrá dinero adicional por concepto de aguinaldo

Las personas jubiladas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el último depósito de su pensión de 2026 el próximo martes 1 de diciembre, fecha establecida en el calendario oficial del organismo.

El pago corresponde a la mensualidad ordinaria de diciembre y estará disponible en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios, tanto para quienes pertenecen al régimen de la Ley 73 como para los pensionados bajo la Ley 97.

¿Cuánto dinero depositará el IMSS a los pensionados en diciembre?

El monto que recibirán los jubilados dependerá de la cantidad de pensión mensual que tengan asignada, por lo que no existe una cifra única para todos los beneficiarios.

Factores como el régimen pensionario, las semanas cotizadas, el salario base de cotización y las condiciones particulares de cada expediente determinan cuánto dinero recibe cada persona.

Por esta razón, los pensionados deberán consultar su resolución o el historial de depósitos para identificar la cantidad que les corresponde durante diciembre.

El monto de la pensión IMSS de diciembre dependerá del régimen y las condiciones de cada beneficiario. / Especial

¿Los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo en diciembre de 2026?

No. El aguinaldo correspondiente a 2026 ya fue depositado durante noviembre, por lo que el pago del martes 1 de diciembre únicamente contempla la mensualidad ordinaria.

Esta prestación corresponde a las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

El aguinaldo equivale a una mensualidad de la pensión, sin considerar las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales.

En cambio, quienes reciben una pensión bajo la Ley 97 no tienen derecho a esta prestación anual.

¿Qué hacer si no depositan la pensión IMSS el 1 de diciembre?

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria durante la fecha programada, los pensionados pueden solicitar orientación directamente al Instituto.

Para ello, está disponible el número telefónico 800 623 2323, donde deberán seleccionar la opción 3 para recibir atención relacionada con pensiones.

También pueden acudir a la subdelegación del IMSS que les corresponda para revisar su situación y solicitar información sobre el depósito.