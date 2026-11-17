¿Se acabó la Modalidad 40 del IMSS? Estos son los cambios que afectan tu pensión en 2026

Pero desde octubre de 2026 tiene nuevas restricciones para quienes desean inscribirse / Magnific

Los cambios afectan el salario de cotización, los pagos retroactivos y los trámites de incorporación

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no desapareció, pero las reglas para inscribirse cambiaron desde el 22 de octubre de 2026, una modificación que afecta especialmente a los trabajadores de la Ley 73 que buscaban aumentar el monto de su pensión antes de jubilarse. Las nuevas disposiciones limitan el salario con el que pueden registrarse los nuevos asegurados, eliminan la posibilidad de iniciar cotizaciones con efectos retroactivos y establecen mecanismos digitales para realizar el trámite.

Los ajustes fueron establecidos mediante el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre de 2026. Aunque comenzaron a circular versiones sobre la supuesta cancelación de este esquema de aseguramiento, la realidad es que continúa funcionando bajo condiciones diferentes, mientras el instituto realiza un análisis sobre su sostenibilidad financiera y posibles modificaciones normativas.

El cambio más importante afecta a quienes pretendían utilizar la Modalidad 40 para elevar considerablemente su salario de cotización durante los últimos años de su vida laboral. Anteriormente, era posible elegir una base salarial superior a la registrada con el último patrón, siempre que no superara el límite legal de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Ahora, las nuevas incorporaciones quedan sujetas al último salario base de cotización registrado, con la posibilidad de aumentarlo como máximo en una UMA diaria, lo que reduce las opciones para quienes tuvieron ingresos bajos y buscaban mejorar su futura pensión.

La Modalidad 40 del IMSS continúa vigente, pero tiene nuevas restricciones desde octubre de 2026 / Magnific

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y para qué sirve?

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, es un mecanismo contemplado en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social que permite a las personas que dejaron de trabajar para un patrón continuar realizando aportaciones al IMSS por cuenta propia. Su principal objetivo es mantener la cotización, acumular semanas y conservar determinados derechos relacionados con el retiro, sin necesidad de estar contratados por una empresa.

Este esquema ha sido especialmente utilizado por quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, ya que pueden tener derecho a pensionarse conforme a la Ley 73. Bajo ese régimen, el cálculo de la pensión considera factores como la edad de retiro, las semanas acumuladas y el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, por lo que aumentar la base de cotización durante los años previos a la jubilación podía representar una diferencia importante en el ingreso mensual.

Antes de las modificaciones de octubre, una persona podía incorporarse con un salario superior al de su último empleo, hasta alcanzar el límite de 25 UMAs diarias, siempre que cumpliera los requisitos legales y pudiera cubrir las aportaciones correspondientes. Sin embargo, esto nunca significó que cualquier trabajador pudiera obtener automáticamente una pensión de 60 mil pesos o más, pues el resultado dependía de su historial laboral, las semanas cotizadas, la edad y el salario promedio utilizado para calcular la prestación.

Los trabajadores de la Ley 73 deberán revisar los cambios antes de planear su pensión / Magnific

¿Cuáles son los nuevos cambios de la Modalidad 40 en 2026?

Las modificaciones aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS establecen condiciones diferentes para quienes soliciten su incorporación a partir del 22 de octubre de 2026, fecha en que entró en vigor el acuerdo publicado en el DOF. Las disposiciones se concentran en el salario permitido, el inicio de las cotizaciones, la protección de los asegurados que ya estaban inscritos y la forma de realizar nuevos trámites.

Uno de los principales ajustes es que ya no se puede elegir libremente un salario de cotización de hasta 25 UMAs al ingresar por primera vez bajo las nuevas reglas. El salario permitido se vincula con el último registrado al causar baja del régimen obligatorio y puede incrementarse, como máximo, en el equivalente a una UMA diaria. El acuerdo también establece que la cantidad no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país.

Otro cambio importante es que los nuevos aseguramientos comienzan a partir de la fecha en que se presenta la solicitud, por lo que ya no se contempla iniciar una inscripción con efectos retroactivos para cubrir periodos anteriores. Esto modifica las estrategias de quienes planeaban dejar pasar varios meses o años antes de incorporarse y posteriormente pagar las cuotas correspondientes a ese tiempo.

Las disposiciones también establecen que las nuevas inscripciones deberán realizarse mediante mecanismos digitales, con el propósito de mejorar la trazabilidad de los registros. Además, se contempla un canal de atención para revisar casos especiales relacionados con la aplicación del acuerdo y se establece una incompatibilidad entre la Continuación Voluntaria y la incorporación como persona trabajadora independiente bajo el supuesto señalado en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

El IMSS modificó las condiciones para elegir el salario de cotización en la Modalidad 40 / Magnific

¿Cuánto podrás cotizar ahora en la Modalidad 40 del IMSS?

El nuevo límite salarial representa uno de los cambios con mayor impacto para los trabajadores que buscaban aumentar su pensión. Para entenderlo, puede considerarse el caso de una persona cuyo último Salario Base de Cotización (SBC) fue de 500 pesos diarios y que desea incorporarse a la Modalidad 40 después de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

Tomando como referencia el valor diario de la UMA de 117.31 pesos en 2026, el salario máximo que podría elegir bajo esta regla sería de 617.31 pesos diarios, en lugar de poder aumentar directamente su base de cotización hasta el límite general de 25 UMAs.

Esta diferencia es importante porque el salario utilizado para realizar las aportaciones puede influir en el cálculo de la pensión de los trabajadores de la Ley 73. Por ello, quienes tuvieron ingresos modestos durante su último empleo podrían encontrar mayores dificultades para mejorar significativamente su promedio salarial mediante la continuación voluntaria.

¿Qué pasará con quienes ya estaban inscritos en la Modalidad 40?

Una de las principales dudas entre los asegurados es si las modificaciones también afectarán a quienes comenzaron a pagar la Modalidad 40 antes del 22 de octubre de 2026. El acuerdo establece una protección para estas personas, ya que podrán permanecer bajo las condiciones vigentes al momento de su inscripción hasta que concluya el periodo de aseguramiento que tengan contratado.

Esto significa que quienes ya contaban con un registro válido podrán conservar las condiciones de su periodo contratado, incluso cuando su salario de cotización sea superior al límite que ahora se aplica a las nuevas incorporaciones. Además, el IMSS reconoce expresamente las semanas y los salarios correspondientes a las aportaciones efectivamente pagadas, los cuales seguirán teniendo efectos para el cálculo de los derechos pensionarios futuros.

Sin embargo, la protección no debe confundirse con una autorización indefinida para mantener las mismas condiciones en cualquier nueva contratación. El acuerdo contempla que quienes concluyan su periodo y busquen incorporarse nuevamente estarán sujetos a las reglas establecidas para las nuevas solicitudes.

Por esta razón, las personas que ya están inscritas deben revisar cuidadosamente la vigencia de su aseguramiento, cumplir con sus obligaciones de pago y solicitar información directamente al IMSS antes de realizar cambios que puedan afectar su situación.

¿Ya no se podrán hacer pagos retroactivos en la Modalidad 40?

Otra modificación relevante es la disposición que establece que los nuevos aseguramientos tendrán efectos exclusivamente a partir de la fecha de solicitud. Con ello, el acuerdo elimina para las nuevas incorporaciones la posibilidad de contratar periodos anteriores mediante el mecanismo de inscripción retroactiva que se utilizaba bajo las reglas previas.

Anteriormente, determinadas personas que habían dejado de cotizar podían solicitar una incorporación con efectos desde una fecha anterior y cubrir las aportaciones correspondientes, junto con las actualizaciones y recargos aplicables. Este procedimiento podía representar una inversión considerable, pero también permitía recuperar periodos de cotización bajo las condiciones autorizadas.

Con el nuevo acuerdo, quienes busquen inscribirse deberán considerar que dejar pasar el tiempo después de causar baja puede significar perder la oportunidad de sumar semanas durante ese periodo. Por ello, resulta importante revisar los requisitos y plazos legales antes de decidir cuándo solicitar la continuación voluntaria.

La Modalidad 40 continúa siendo una opción para acumular semanas y mantener la cotización, pero las nuevas restricciones hacen necesario evaluar con mayor cuidado el costo y los posibles beneficios de ingresar al esquema.

¿Qué requisitos necesitas para inscribirte en la Modalidad 40?

Aunque las condiciones salariales cambiaron, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio mantiene requisitos fundamentales para quienes desean incorporarse. Entre ellos se encuentra haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS y contar con al menos 52 semanas de cotización dentro de los cinco años anteriores a la baja, además de cumplir las demás condiciones legales aplicables.

Las personas interesadas también deben verificar que se encuentren dentro del plazo permitido para ejercer este derecho y que no tengan un aseguramiento incompatible con la continuación voluntaria. El acuerdo de octubre de 2026 establece que las nuevas incorporaciones deberán procesarse mediante mecanismos digitales, por lo que es recomendable consultar los canales oficiales para conocer el procedimiento disponible.

Antes de realizar cualquier pago, conviene descargar la Constancia de Semanas Cotizadas, revisar el último salario base registrado y verificar que los datos personales coincidan con los expedientes del IMSS. Esta información permitirá conocer la situación real del trabajador y evitar decisiones basadas únicamente en simulaciones o promesas de asesores externos.

También es importante recordar que la Modalidad 40 no ofrece por sí misma atención médica durante el periodo de continuación voluntaria, por lo que quienes necesitan cobertura de salud deben revisar las alternativas disponibles y las condiciones específicas de cada esquema de aseguramiento.

¿La Modalidad 40 desaparecerá definitivamente en 2027?

El acuerdo publicado en octubre de 2026 establece que las restricciones tienen carácter temporal, mientras el IMSS realiza una evaluación sobre los efectos financieros de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio y analiza posibles modificaciones a las disposiciones que regulan su funcionamiento.

La Dirección de Finanzas del IMSS deberá presentar un estudio técnico dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la emisión del acuerdo, realizada el 10 de octubre de 2026. Posteriormente, la Dirección Jurídica contará con un plazo de hasta seis meses desde la recepción de los resultados para coordinar una propuesta de modificación normativa que atienda las áreas de oportunidad identificadas.

Esto significa que abril de 2027 será un periodo relevante para conocer los resultados del análisis financiero, pero no representa una fecha confirmada para la desaparición de la Modalidad 40 ni para la entrada en vigor de una nueva reforma legal.