Pensión ISSSTE 2026: ¿los hijos mayores de 18 años pueden recibirla? Estos son los requisitos

Los hijos mayores de edad pueden recibir una pensión por orfandad del ISSSTE bajo ciertas condiciones./Especial

Los hijos de una persona trabajadora o pensionada fallecida pueden acceder a una pensión por orfandad después de cumplir 18 años, siempre que acrediten determinadas condiciones

Cumplir la mayoría de edad no significa necesariamente perder el derecho a recibir una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En caso de fallecimiento de una persona trabajadora o pensionada, sus hijos pueden convertirse en beneficiarios de una pensión por orfandad, incluso después de los 18 años.

Podría interesarte Contra IMSS o ISSSTE: cómo saber si tienes dos cuentas Afore y los pasos para unificarlas

Sin embargo, el apoyo no se entrega de manera automática a todos los hijos adultos. Para conservarlo o solicitarlo, deben cumplir requisitos relacionados con su edad, situación académica y laboral. También existe una excepción para quienes tienen una discapacidad que les impide mantenerse por sí mismos.

Los estudiantes deben acreditar que están inscritos en una institución educativa reconocida./Especial

¿Hasta qué edad pueden recibir los hijos una pensión del ISSSTE?

De acuerdo con la información oficial de PENSIONISSSTE, los hijos pueden ser beneficiarios de una pensión por orfandad hasta los 25 años, siempre que estén inscritos en una institución educativa del Sistema Educativo Nacional o en un plantel reconocido.

Para acceder a este derecho, los hijos mayores de 18 años deben cumplir con las siguientes condiciones: Tener entre 18 y 25 años.

Estudiar el nivel medio superior o superior en una institución oficial o reconocida.

No contar con un empleo remunerado.

Acreditar que continúan estudiando mediante una constancia vigente.

Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que son solteros y no tienen trabajo remunerado.

La normativa del ISSSTE también contempla la presentación de una constancia de estudios al inicio de cada ciclo escolar. El beneficio puede terminar si la persona deja de cumplir las condiciones establecidas o alcanza el límite de edad.

El beneficio puede mantenerse hasta los 25 años si el solicitante continúa estudiando./@isste

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la pensión por orfandad?

El trámite debe realizarse ante el ISSSTE y requiere documentación que permita comprobar el parentesco, el fallecimiento de la persona derechohabiente y las condiciones del solicitante.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran: Acta de defunción de la persona trabajadora o pensionada.

Acta de nacimiento del hijo solicitante.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Constancia de estudios, cuando se trata de hijos de entre 18 y 25 años.

Constancia de vigencia de derechos del IMSS que acredite que el solicitante no está registrado como trabajador, conforme a los requisitos del trámite.

Dictamen médico de condición discapacitante, en caso de corresponder.