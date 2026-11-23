Anuel AA menciona a ‘El Mencho’ en su nueva canción y desata polémica por Los Zetas y el Cártel de Sinaloa

El reguetonero puertorriqueño provocó una ola de reacciones por incluir a líderes del narcotráfico mexicano en su nuevo tema, a pocos días de presentarse en la CDMX

Anuel AA está en medio de una nueva controversia por mencionar a 'El Mencho' y a otros narcotraficantes mexicanos en su más reciente canción. El cantante puertorriqueño estrenó el 20 de noviembre de 2026 “Se Tocó El Totito Con Mi Glock”, un tema que rápidamente generó críticas en redes sociales por las referencias al crimen organizado que aparecen en su letra.

Una de las frases que más llamó la atención está dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En una parte de la canción, Anuel interpreta: “Pura gente de El Mencho secuestrando chapuline’”, una expresión que alude a personas consideradas traidoras o que cambian de grupo criminal.

¿Qué otros narcotraficantes menciona Anuel AA en su canción?

Además de 'El Mencho', el reguetonero hace referencia a Los Zetas y al Cártel de Sinaloa, dos organizaciones relacionadas con distintos episodios de violencia en México. En el caso de Los Zetas, utiliza una expresión que recuerda los métodos de intimidación empleados por ese grupo criminal.

La lista también incluye a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael 'El Mayo' Zambada y Rubén Oseguera González, 'El Menchito', hijo del líder del CJNG. Las menciones hacen referencia a sus situaciones judiciales en Estados Unidos, donde han enfrentado acusaciones y condenas relacionadas con el narcotráfico.

Pese a la controversia, la canción de cuatro minutos y 24 segundos consiguió una importante respuesta en plataformas digitales. Según cifras reportadas de YouTube, superó los ocho millones de reproducciones en sus primeras 48 horas, además de aparecer entre las tendencias musicales de varios países de Latinoamérica y España.

Anuel AA causa controversia por mencionar al CJNG y al Cártel de Sinaloa./ Captura de pantalla

Comparan a Anuel AA con Peso Pluma por sus referencias al narcotráfico

Las reacciones no tardaron en llegar a redes sociales, donde algunos usuarios compararon al puertorriqueño con Peso Pluma y Junior H, representantes de los corridos tumbados. La discusión surgió porque Anuel reunió en una sola canción menciones a integrantes de organizaciones criminales rivales, mientras otros internautas cuestionaron el uso de estas figuras en la música.

La polémica también coincide con los preparativos de su nuevo álbum, Real Hasta La Muerte 2, cuyo estreno estaba previsto para el 19 de noviembre, pero fue reprogramado para el 26 de noviembre de 2026, día en que el artista cumplirá 34 años.

El lanzamiento ocurre, además, a unos días de que Anuel AA se presente el sábado 28 de noviembre en el Coca-Cola Flow Fest 2026, que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Hasta ahora, el cantante no ha emitido una postura pública sobre los cuestionamientos que provocó su nueva canción.