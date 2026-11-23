Bojun “N” es vinculado a proceso: ¿de qué acusan a “El Chino” detenido con 43 mdp en CDMX?

Bojun “N”, alias “El Chino”, fue vinculado a proceso tras un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo. / FGR

El hombre, conocido como “El Chino”, es investigado por presunto lavado de dinero, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Bojun “N”, alias “El Chino”, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México. Además, concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

El imputado fue detenido durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde autoridades federales aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, así como relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, cartuchos útiles y documentación.

Autoridades federales investigan a Bojun “N” por presunto lavado de dinero y otros delitos. / Gob MX

¿De qué acusan a Bojun “N”, alias “El Chino”?

De acuerdo con las autoridades federales, Bojun “N” presuntamente encabezaba una red dedicada al lavado de dinero, relacionada con actividades de tráfico de armas y personas, además de posibles extorsiones a comerciantes.

Las investigaciones apuntan a que esta estructura tenía operaciones en distintas zonas del país, principalmente en la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

La indagatoria comenzó en octubre de 2026, luego de que la FGR recibió una denuncia anónima. Posteriormente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coordinó las investigaciones con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

¿Qué encontraron durante el operativo en Miguel Hidalgo?

El aseguramiento ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando elementos federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, durante el operativo fueron encontrados 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, cantidades que en conjunto equivalían a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos.

Además del dinero, las autoridades aseguraron teléfonos celulares, documentación, credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes de alta gama, cartuchos útiles y vehículos.

Tras su detención, Bojun “N” quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuó con las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en los delitos señalados.