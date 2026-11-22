Francisco Gerardo “N” fue capturado durante un operativo federal en Cancún; es señalado por su presunta participación en una red de tráfico internacional de cocaína y armas

Un operativo de fuerzas federales en Quintana Roo terminó con la detención de Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado por autoridades estadounidenses como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

La captura se realizó durante un cateo en un inmueble ubicado en Puerto Cancún, en el municipio de Benito Juárez. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Francisco Gerardo “N” y por qué lo buscaba Estados Unidos?

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Francisco Gerardo “N” aparece relacionado con una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre ambos países. Las operaciones de esta estructura criminal habrían ocurrido principalmente entre 2002 y 2006, antes de que fuera desmantelada.

Dentro de las investigaciones, el detenido es señalado como presunto líder de la organización y coordinador logístico de las operaciones para trasladar drogas. Además, las autoridades mexicanas lo relacionan con actividades de delincuencia organizada, así como con el acopio y tráfico ilegal de armas.

Elementos de la Marina participaron en el cateo realizado en Puerto Cancún./Especial

Habría ingresado a México con una identidad falsa para evadir a las autoridades

Entre los antecedentes de la investigación destaca que Francisco Gerardo “N” habría ingresado a territorio mexicano el 14 de marzo de 2021, utilizando una identidad distinta a la suya. Según las indagatorias, habría recurrido a esta estrategia para evitar ser identificado y evadir a las autoridades.