El Malilla habla de Danna y revela si existe algo más que una amistad

El Malilla aclaró los rumores sobre un supuesto romance con Danna. / Especial

El cantante de reguetón aclaró los rumores que lo relacionan sentimentalmente con la intérprete mexicana y confirmó que tienen una colaboración musical

Los rumores sobre un posible romance entre El Malilla y Danna llegaron a oídos del cantante, quien finalmente rompió el silencio y aclaró qué tipo de relación mantiene con la intérprete mexicana. El reguetonero negó que exista algo sentimental entre ellos y explicó que su acercamiento está relacionado con la música.

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Durante un encuentro con los medios de comunicación, Fernando Hernández, nombre real del artista, fue cuestionado sobre las versiones que lo señalan como un posible interés amoroso de Danna. Sin embargo, descartó las especulaciones y aseguró que entre ambos únicamente existe una relación profesional.

"No, no, no, entre Danna y yo solamente hay trabajo y hay una canción en mi disco y estoy muy emocionado que la escuchen porque es una versión del Malilla que ustedes aún no conocen", explicó.

¿El Malilla tiene una relación con Danna?

El cantante fue contundente al negar un supuesto romance con Danna y aprovechó para hablar sobre la colaboración musical que preparan. De acuerdo con sus declaraciones, la canción formará parte de su disco y permitirá mostrar una faceta diferente de su propuesta artística.

La cercanía entre ambos había despertado comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que existiera algo más que una amistad.

No obstante, El Malilla dejó claro que no mantiene una relación sentimental con la cantante y que la expectativa alrededor de su encuentro tiene que ver con el proyecto musical que compartirán.

El cantante confirmó que prepara una nueva colaboración musical con Danna. / RS

El Malilla habla sobre Danna y Alex Hoyer

Otro de los temas por los que fue cuestionado fue la relación de Danna con Alex Hoyer, pues algunos comentarios en redes sociales llegaron a señalarlo como un supuesto tercero en discordia.

Ante estas versiones, el reguetonero pidió respeto por la vida sentimental de sus colegas y dejó claro que no busca involucrarse en situaciones ajenas.

Sobre su propia vida amorosa, El Malilla aseguró que está feliz y enamorado de la vida, aunque no confirmó si actualmente mantiene una relación de pareja.

De esta manera, el intérprete puso fin a las especulaciones sobre un posible romance con Danna, mientras los seguidores de ambos artistas esperan escuchar la colaboración que preparan.