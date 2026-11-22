José Eduardo Derbez habló sobre su separación de Paola Dalay en el programa Miembros al aire./Especial

El actor habló sobre los cambios que ha enfrentado desde que terminó su relación con la madre de su hija Tessa; sus declaraciones provocaron risas entre sus compañeros de televisión

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay continúa dando de qué hablar, especialmente después de que ambos retomaran sus vidas sentimentales. En medio de las especulaciones por el acercamiento de la influencer con el futbolista César Romo, el actor hizo un comentario sobre su nueva dinámica familiar que llamó la atención de los espectadores.

Durante una emisión del programa Miembros al aire, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo habló sobre las complicaciones que implica organizar sus actividades desde que se convirtió en padre separado. Aunque sus palabras estuvieron acompañadas de risas, algunos podrían relacionarlas con la situación sentimental de su expareja.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su separación de Paola Dalay?

La conversación comenzó cuando la actriz Eva Cedeño explicó que no contempla tener hijos y habló sobre la libertad que tiene para organizar sus viajes y actividades personales. Ante esto, José Eduardo compartió que la paternidad ha cambiado la manera en que planea su tiempo.

El actor recordó que una amiga lo invitó a viajar a París, pero no pudo aceptar la propuesta tan fácilmente debido a sus responsabilidades con Tessa, la hija que tiene con Paola Dalay. Además, explicó que ahora debe organizar cuestiones como las compras y los tiempos para estar con la pequeña.

Fue entonces cuando sus compañeros hicieron referencia a su separación. Entre risas, José Eduardo comentó: “Están los contras de separarse y ahora organiza tres casas”, provocando reacciones entre los conductores del programa.

El actor hizo una broma sobre la organización de tres casas tras su ruptura./Especial

¿El comentario de José Eduardo Derbez fue una indirecta para César Romo?

La frase del actor llamó la atención debido a que ocurre semanas después de que se hiciera pública su ruptura con Paola Dalay, quien confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo. La influencer aclaró que ambos se encuentran conociéndose y que todavía no mantienen una relación formal.