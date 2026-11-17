La Dj, aunque asegura que son amigos, no descarta que su relación pueda cambiar / Especial

La productora musical confirmó que ha salido en varias ocasiones con el actor tras su separación de Paola Dala

Los rumores sobre un posible romance entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo comenzaron a tomar fuerza después de que ambos compartieran fotografías de sus salidas y fueran vistos disfrutando de una noche de fiesta. Ante las especulaciones, la DJ mexicana decidió hablar públicamente sobre la cercanía que mantiene con el actor, quien recientemente anunció su separación de Paola Dalay.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Mariana confirmó que ha convivido en distintas ocasiones con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, pero aclaró que, por el momento, no mantienen una relación sentimental. Sin embargo, reconoció que disfrutan pasar tiempo juntos y dejó abierta la posibilidad de que su amistad pueda convertirse en algo más.

La productora musical también compartió detalles de algunas de las experiencias que ha vivido con José Eduardo, entre ellas una cena de cumpleaños, una visita a un campo de tiro y varias reuniones con amigos. Sus declaraciones llamaron la atención porque llegan pocas semanas después de que el actor hiciera pública su ruptura amorosa.

José Eduardo Derbez y Mariana Bo compartieron fotografías de una visita a un campo de tiro / Especial

¿Qué dijo Mariana Bo sobre su relación con José Eduardo Derbez?

Mariana Bo explicó que su cercanía con José Eduardo Derbez se ha desarrollado de manera natural y que ambos comparten una personalidad espontánea, lo que les ha permitido disfrutar diferentes actividades sin establecer compromisos sentimentales.

La DJ recordó que uno de sus primeros encuentros recientes ocurrió durante la celebración de su cumpleaños, cuando invitó al actor y este tuvo un gesto especial con ella. Posteriormente, José Eduardo le propuso realizar una actividad que nunca había experimentado.

“Lo invité a mi cumpleaños, hizo una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle top y me invitó, pasaron como unos días y me dijo: ‘Oye, vamos a tirar’. Yo nunca he tirado, nunca he hecho esa práctica de tiro, fue una experiencia muy cool”, contó sobre uno de los planes que compartieron recientemente.

Mariana Bo aclaró los rumores de romance con José Eduardo Derbez / Especial

La experiencia en el campo de tiro fue precisamente una de las actividades que despertó los primeros comentarios sobre un supuesto romance, debido a que Mariana publicó fotografías de aquella salida y el actor compartió algunas imágenes en sus historias de Instagram.

Mariana Bo revela que primero era más cercana a Vadhir Derbez

Durante la conversación, la productora musical explicó que su relación con la familia Derbez no comenzó recientemente, pues desde tiempo atrás mantenía una amistad con Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo.

De acuerdo con Mariana, su cercanía con Vadhir surgió principalmente por los intereses musicales que ambos comparten. Con el paso del tiempo, también comenzó a convivir más con José Eduardo, con quien descubrió que tenía una buena conexión.

“José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso”, comentó. La DJ destacó que el actor ha tenido diferentes atenciones con ella y que su amistad se ha fortalecido gracias a las experiencias que han compartido.

Mariana Bo reveló que invitó al actor al festival de música electrónica Tomorrowland / Especial

¿Mariana Bo y José Eduardo Derbez han tenido citas románticas?

Otra de las preguntas que surgieron durante la entrevista estuvo relacionada con las salidas nocturnas de Mariana y José Eduardo, especialmente después de que circularan fotografías en las que ambos aparecían abrazados durante una fiesta.

La productora musical confirmó que han coincidido en diferentes reuniones y que incluso habían vuelto a salir recientemente, aunque no describió estos encuentros como citas románticas.

“La cena, pues nos fuimos ahí de fiesta un rato, justo lo vi, ¿cuándo fue? ¿Antier?, salimos también. Sí, de fiesta”.

Sus declaraciones confirmaron que la convivencia entre ambos no se ha limitado a una sola ocasión, sino que han mantenido contacto y continúan organizando actividades juntos. A pesar de ello, Mariana reiteró que se encuentra soltera y que actualmente prefiere disfrutar de su vida personal sin establecer expectativas sobre lo que pueda ocurrir con el actor.

¿Mariana Bo no descarta tener un romance con José Eduardo Derbez?

Aunque Mariana Bo negó que actualmente exista una relación formal con José Eduardo Derbez, tampoco cerró la puerta a la posibilidad de que su amistad pueda evolucionar. Durante la entrevista, la DJ reconoció que disfruta conocer personas, salir y compartir experiencias con quienes tienen una personalidad similar a la suya.

“Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. La neta, yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo”, agregó.

Esta declaración llamó la atención porque Mariana no descartó que en el futuro pueda surgir algo más entre ellos, aunque tampoco confirmó que estén iniciando una relación amorosa. Por ahora, la productora musical aseguró que ambos se encuentran disfrutando de su amistad, sin presiones ni compromisos sentimentales.

Mariana Bo invitó a José Eduardo Derbez a Tomorrowland

Uno de los detalles que más sorprendió durante la entrevista fue que Mariana Bo ya invitó a José Eduardo Derbez a Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más reconocidos a nivel internacional.

La DJ explicó que disfruta rodearse de personas que aceptan nuevas experiencias y que no tienen inconveniente en participar en planes diferentes.

“Ya lo invité a Tomorrowland. A mí me gusta ese tipo de gente que te dice que sí a todo”, expresó.

¿Cómo comenzaron los rumores de romance entre Mariana Bo y José Eduardo Derbez?

Las especulaciones surgieron después de que Mariana Bo compartiera fotografías de una visita a un campo de tiro, donde apareció acompañada de José Eduardo Derbez. El actor también retomó algunas imágenes en sus historias de Instagram, lo que llamó la atención de los seguidores de ambos.

Posteriormente, comenzaron a circular otras fotografías en las que se les observaba abrazados y disfrutando de una noche de fiesta, situación que incrementó los comentarios sobre una posible relación sentimental.