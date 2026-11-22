Pensión Bienestar: ¿Qué letras reciben su último pago del año del 23 al 27 de noviembre?

La Pensión para Adultos Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales en 2026./ Programas del Bienestar

La Secretaría de Bienestar realizará los últimos depósitos del año durante la próxima semana. Conoce qué adultos mayores cobrarán los 6 mil 400 pesos según la primera letra de su apellido

La Pensión Bienestar 2026 entrará en su última semana de pagos del bimestre noviembre-diciembre. Del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, la Secretaría de Bienestar depositará el apoyo económico a las personas adultas mayores cuyo primer apellido comienza con las letras de la R a la Z.

Este será el último depósito de la pensión correspondiente a 2026, por lo que las personas beneficiarias deberán estar pendientes de la fecha que les corresponde, de acuerdo con el calendario oficial.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar del 23 al 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, los depósitos se distribuirán de la siguiente manera: Lunes 23 de noviembre: apellidos que comienzan con R.

Martes 24 de noviembre: apellidos que comienzan con R.

Miércoles 25 de noviembre: apellidos que comienzan con S.

Jueves 26 de noviembre: apellidos que comienzan con T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: apellidos que comienzan con W, X, Y y Z. Las fechas corresponden a la dispersión del apoyo económico del bimestre noviembre-diciembre de 2026.

El calendario de pagos de noviembre contempla a los adultos mayores cuyos apellidos comienzan con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. / Gob MX

¿Cuánto dinero depositarán a los adultos mayores en noviembre?

Para este último bimestre del año, las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6 mil 400 pesos. Los montos de los demás programas sociales que también concluyen su calendario de pagos son: Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos. Los recursos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Los depósitos de la Pensión para el Bienestar se realizan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin gestores ni intermediarios./ RS

¿Qué pasa si no retiro mi Pensión Bienestar el día del depósito?

Las personas beneficiarias no necesitan retirar su dinero el mismo día que reciben el depósito.

La Secretaría de Bienestar informó que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta, por lo que pueden retirarse posteriormente o utilizarse para realizar compras y pagos.

También es posible consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar o comunicarse a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.