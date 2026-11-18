¿Quién es Mariana BO? La DJ que está saliendo con José Eduardo Derbez tras su separación de Paola Dalay

La productora musical y violinista mexicana llamó la atención luego de revelar que ha compartido varias salidas con el hijo de Eugenio Derbez. Esta es su trayectoria en la música electrónica

La vida sentimental de José Eduardo Derbez volvió a generar conversación luego de que se diera a conocer que está saliendo con la DJ mexicana Mariana BO, semanas después de anunciar su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

Fue la propia artista quien habló sobre su cercanía con el actor durante una entrevista con el programa Ventaneando, donde explicó que se conocen desde hace tiempo y que recientemente han compartido diferentes actividades.

Mariana BO aclaró que, por ahora, José Eduardo es un gran amigo y que ambos disfrutan pasar tiempo juntos, aunque no descartó que su relación pueda evolucionar en el futuro.

"Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta divertirme, conocer gente, pasarla cool", comentó la DJ.

¿Cómo se conocieron Mariana BO y José Eduardo Derbez?

La también productora musical contó que inicialmente tenía una amistad más cercana con Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo, debido a que ambos comparten el gusto por la música.

Posteriormente, conoció mejor al hijo de Eugenio Derbez durante las grabaciones de la serie Par de ideotas, disponible en Prime Video y protagonizada por los dos hermanos.

La convivencia continuó fuera de los escenarios. Mariana BO relató que invitó al actor a su cumpleaños y después él le propuso acudir a una práctica de tiro. También compartieron una salida de fiesta.

La DJ aseguró que tiene planes de seguir conviviendo con José Eduardo e incluso lo invitó a acompañarla al festival Tomorrowland.

Seguramente vamos a seguir saliendo. Ya lo invité a Tomorrowland, a mi me gusta ese tipo de gente que te dice que sí a todo.

José Eduardo Derbez y Mariana BO han compartido varias salidas. / IG

¿Quién es Mariana BO, DJ mexicana?

Mariana BO es el nombre artístico de Sandra Mariana Borrego, una DJ, productora musical y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa.

Su propuesta musical se distingue por combinar la música electrónica con instrumentos clásicos, especialmente el violín eléctrico, una mezcla que se convirtió en uno de los sellos de su proyecto artístico.

De acuerdo con la información compartida por la propia artista, estudió durante siete años en la Escuela Superior de Música de Culiacán y cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria musical.

Su carrera la ha llevado a presentarse en distintos escenarios internacionales y festivales especializados en música electrónica.

La DJ mexicana combina música electrónica con violín. / @djmarianabo

Mariana BO ha participado en Tomorrowland y EDC

Aunque ahora su nombre ha cobrado relevancia por su cercanía con José Eduardo Derbez, Mariana BO ya contaba con reconocimiento dentro de la escena electrónica.

La mexicana ha formado parte de festivales como Tomorrowland, EDC México, Ultra Music Festival, Daydream Festival y Airbeat One, entre otros.

También ha colaborado con reconocidos exponentes de la música electrónica, como Tiësto, Martin Garrix, Hardwell, Steve Aoki y Dimitri Vegas & Like Mike.

Uno de los momentos importantes de su trayectoria llegó con su participación en Tomorrowland, festival realizado en Bélgica, donde se convirtió en una de las representantes mexicanas de la música electrónica.

La DJ también ha destacado por incorporar el violín a sus presentaciones, con influencias de compositores clásicos como Beethoven, Bach, Mozart y Vivaldi.

Por ahora, Mariana BO y José Eduardo Derbez no han confirmado que exista una relación sentimental formal. La artista, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que su amistad pueda convertirse en algo más.