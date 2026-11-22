"El Chapo Isidro": así lo identificaron con drones, mensajes familiares y hasta su forma de caminar

La vigilancia con drones, el análisis de su voz y sus comunicaciones familiares permitieron ubicar a El Chapo Isidro en Sinaloa. / Especial

La colaboración entre México y Estados Unidos permitió seguir durante semanas los movimientos de Fausto Isidro Meza Flores, hasta ubicarlo en una vivienda de Guasave, Sinaloa

La forma de caminar, su complexión física y hasta su voz fueron algunas de las características que permitieron identificar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, durante el operativo que terminó con su detención en Guasave, Sinaloa, el pasado viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times y retomada por El Universal, las autoridades mexicanas y estadounidenses desplegaron durante varias semanas un operativo de inteligencia que incluyó vigilancia con drones, interceptación de comunicaciones telefónicas y seguimiento de mensajes que el presunto líder criminal intercambiaba con integrantes de su familia.

La información permitió reconstruir parte de sus actividades cotidianas, identificar sus reuniones y conocer los lugares que frecuentaba antes de ejecutar el operativo para detenerlo.

¿Cómo identificaron al Chapo Isidro con ayuda de drones?

Según el reporte del diario estadounidense, los drones utilizados durante la investigación realizaron vuelos de reconocimiento sobre las zonas donde las autoridades sospechaban que se encontraba Meza Flores.

Las imágenes eran transmitidas en tiempo real y analizadas por personal militar mexicano, que buscaba reconocer al presunto narcotraficante mediante sus características físicas.

Entre los elementos que facilitaron su identificación estuvieron su forma particular de caminar, su complexión y su voz, características que los analistas pudieron distinguir durante las labores de vigilancia aérea.

Los vuelos de reconocimiento fueron realizados con drones estadounidenses a petición y con autorización del gobierno mexicano, como parte del intercambio de información de inteligencia entre ambos países.

El Chapo Isidro fue localizado tras varias semanas de seguimiento a sus actividades y comunicaciones. / Defensa

Los mensajes con su madre, esposa y hermana también fueron clave

Otro de los elementos que permitió conocer los movimientos de Meza Flores fueron las comunicaciones que mantenía con integrantes de su familia.

De acuerdo con The New York Times, los investigadores interceptaron mensajes de texto que intercambiaba con su madre, esposa y hermana. A través de estas conversaciones lograron identificar algunas fiestas y reuniones a las que tenía previsto asistir.

Además, las autoridades analizaron comunicaciones telefónicas y de radio para reconstruir sus actividades y establecer patrones sobre sus desplazamientos.

La información recopilada durante varias semanas permitió a los investigadores reducir las posibilidades sobre su ubicación hasta localizarlo en una vivienda de Guasave.

Las autoridades siguieron durante semanas los movimientos de Fausto Isidro Meza Flores antes de detenerlo en Guasave. / Defensa

Así fue el operativo para detener a El Chapo Isidro en Sinaloa

Una vez identificado el lugar donde se encontraba, las autoridades mexicanas desplegaron una estrategia que incluyó operaciones de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis.

Mientras se desarrollaban estas maniobras, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército ingresaron a Guasave para ejecutar la detención.

Sin embargo, los militares fueron recibidos con disparos al llegar al inmueble, lo que provocó un enfrentamiento armado en el que participaron helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información oficial, el operativo dejó siete presuntos integrantes del grupo criminal y cuatro militares muertos, además de ocho personas detenidas.

Tras su captura, Fausto Isidro Meza Flores fue trasladado a la Ciudad de México durante la madrugada del sábado 21 de noviembre.