¿Quiénes son los 9 fugitivos más buscados por el FBI tras la captura de 'El Chapo Isidro'?

Tras la captura de ‘El Chapo Isidro’, nueve fugitivos permanecen en la lista de los Diez Más Buscados del FBI. / FBI

El Buró Federal de Investigaciones mantiene la búsqueda de nueve personas señaladas por delitos como narcotráfico, homicidio, secuestro y fraude. Las recompensas llegan hasta los 10 millones de dólares

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, modificó la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Tras su detención en Guasave, Sinaloa, el pasado 20 de noviembre, nueve personas permanecen en el listado.

Los prófugos son buscados por diferentes delitos, entre ellos narcotráfico internacional, asesinatos, extorsión, secuestro y fraude financiero. Para obtener información que permita localizarlos, las autoridades estadounidenses ofrecen recompensas que van desde un millón hasta 10 millones de dólares.

La lista incluye a presuntos integrantes de organizaciones criminales internacionales, así como personas acusadas de cometer delitos violentos en territorio estadounidense.

¿Quiénes son los 9 fugitivos más buscados por el FBI?

Estos son los nombres de las personas que permanecen en la lista del FBI después de la captura de ‘El Chapo Isidro’, así como los delitos que se les atribuyen y las recompensas anunciadas por las autoridades.

1. Yulan Adonay Archaga Carias, alias ‘El Porky’

Recompensa: 10 millones de dólares.

Es señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales dirigentes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras. Enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

2. Ruja Ignatova, ‘La reina de las criptomonedas’

Recompensa: 5 millones de dólares.

La empresaria de origen búlgaro es buscada por su presunta participación en el fraude internacional de OneCoin, un proyecto que promovía una supuesta criptomoneda y que habría provocado pérdidas millonarias a inversionistas de distintos países. Desapareció en 2017 y desde entonces las autoridades estadounidenses mantienen su búsqueda.

3. Wilver Villegas-Palomino

Recompensa: 5 millones de dólares.

Es señalado por sus presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Estados Unidos lo acusa de narcoterrorismo y de participar en presuntas operaciones relacionadas con la distribución de cocaína.

4. Giovanni Vicente Mosquera Serrano

Recompensa: 1 millón de dólares.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como presunto integrante de alto nivel del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano.

Enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína y el presunto apoyo material a una organización designada como terrorista extranjera por Estados Unidos.

5. Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Recompensa: 1 millón de dólares.

Es buscado por el asesinato de su esposa, Palak Patel, ocurrido el 12 de abril de 2015 en un establecimiento Dunkin’ Donuts de Hanover, Maryland. De acuerdo con la investigación, la mujer fue atacada con un arma blanca y el sospechoso escapó después del crimen.

6. Omar Alexander Cárdenas

Recompensa: 1 millón de dólares.

Es señalado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en agosto de 2019 en Sylmar, California. Las autoridades lo relacionan con un ataque armado en el que un hombre perdió la vida.

7. Trung Duc Lu

Recompensa: 1 millón de dólares.

Es buscado por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La investigación también señala que un tercer hombre fue privado de la libertad y torturado, aunque sobrevivió.

8. Satinderjeet Singh, alias ‘Goldy Brar’

Recompensa: 1 millón de dólares.

Es señalado por sus presuntos vínculos con la organización criminal Bishnoi y por su posible participación en asesinatos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas y armas en Estados Unidos y Canadá. El FBI lo incorporó a su lista de los Diez Más Buscados el 28 de septiembre de 2026.

9. Joseph Matos, alias ‘Troubles’

Recompensa: 1 millón de dólares.

Fue incluido en el listado el 20 de octubre de 2026. Las autoridades lo buscan por su presunta participación en el asesinato de Chrys Carvajal, integrante de la Guardia Nacional estadounidense.

El homicidio ocurrió el 3 de julio de 2021 en Chicago, Illinois.

¿Qué pasó con El Chapo Isidro y por qué salió de la lista del FBI?

Fausto Isidro Meza Flores fue incorporado a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI el 4 de febrero de 2025. Las autoridades estadounidenses lo identificaban como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

‘El Chapo Isidro’ fue capturado durante un operativo de fuerzas especiales realizado el 20 de noviembre. / Especial

Su captura ocurrió el 20 de noviembre de 2026, durante un operativo de fuerzas especiales en Guasave, Sinaloa, que contó con apoyo de inteligencia estadounidense.

El FBI confirmó su detención el 21 de noviembre y actualizó su ficha oficial. Con ello, el listado quedó con nueve fugitivos pendientes de captura y un espacio disponible.