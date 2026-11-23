Nvidia confirma la reincorporación de Jensen Huang a la dirección de la empresa./ AP

El Consejo de Administración de Nvidia aprobó por unanimidad el regreso de Jensen Huang, apenas 11 días después de anunciar su renuncia

Jensen Huang recuperó el control de Nvidia. Este lunes 23 de noviembre de 2026, la compañía tecnológica anunció que su fundador vuelve como presidente y director ejecutivo (CEO), además de reincorporarse al Consejo de Administración, tras una polémica que puso en duda su permanencia en la empresa.

Podría interesarte Contra Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia por escándalo de infidelidades y presunto espionaje chino

La noticia provocó una reacción inmediata en Wall Street, donde las acciones de Nvidia subieron hasta 33% durante la apertura del mercado. La decisión fue aprobada por unanimidad el 22 de noviembre, después de que los directivos evaluaran el regreso del empresario y consultaran a funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

¿Por qué Jensen Huang había renunciado a Nvidia?

El pasado 12 de noviembre, Nvidia anunció la salida de Huang después de que se revelaran relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, empresaria china bajo sospecha por posibles vínculos con actividades de espionaje. También surgieron señalamientos sobre relaciones con dos empleadas de la compañía.

Ante la controversia, Nvidia inició una investigación para determinar si el empresario fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Sin embargo, tras revisar información proporcionada por autoridades estadounidenses, el Consejo concluyó que su regreso no representa riesgos para la seguridad nacional.

Jensen Huang retoma el liderazgo de Nvidia después de su renuncia./ AP

Nvidia continuará investigando el caso de Jensen Huang

Pese a su reincorporación, la compañía mantendrá abierta la investigación interna y reforzará sus mecanismos de seguridad mediante un comité especializado en control de exportaciones, además de buscar un nuevo responsable de cumplimiento normativo.

"El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, quien continuará como presidente del Consejo de Administración.

Por su parte, Colette Kress dejará su cargo como CEO interina y seguirá como directora financiera. Mientras tanto, Huang retomará sus responsabilidades al frente de Nvidia en un momento de crecimiento para la industria de inteligencia artificial, aunque las investigaciones relacionadas con su salida todavía no han concluido.