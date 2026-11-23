¿Dónde sacar la licencia permanente sin cita en CDMX? Estos son los 3 módulos disponibles

SEMOVI habilitó tres módulos para tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX. / Especial

La Secretaría de Movilidad abrió tres nuevos puntos de atención en Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez para facilitar la expedición de la licencia permanente; conoce sus horarios y requisitos

Si todavía no tramitas tu licencia de conducir permanente en la Ciudad de México y no encuentras citas disponibles, hay una nueva alternativa. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó tres módulos donde los automovilistas pueden realizar el trámite sin necesidad de agendar una cita previa.

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Los nuevos puntos de atención están ubicados en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez, y ofrecen servicio de lunes a domingo, por lo que los interesados tienen más opciones para obtener el documento antes de que termine el plazo establecido por el Gobierno capitalino.

La expedición de la licencia permanente estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes deseen obtenerla deberán completar el procedimiento antes de esa fecha.

¿Dónde están los tres módulos para tramitar la licencia permanente sin cita?

De acuerdo con la información difundida por la SEMOVI, los automovilistas pueden acudir directamente a cualquiera de estas tres sedes: Módulo San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, alcaldía Iztapalapa.

Módulo Acoxpa: avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, código postal 04980, alcaldía Tlalpan.

Módulo Universidad: avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, alcaldía Benito Juárez. Estos espacios fueron habilitados para atender a las personas que no han conseguido una cita en los módulos habituales de la dependencia.

Los automovilistas podrán acudir a tres nuevas sedes para obtener su licencia. / iStock

¿Qué horarios tienen los módulos de la licencia permanente?

Los tres puntos de atención cuentan con servicio durante toda la semana. Estos son los horarios que deben considerar los automovilistas: De lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas. Aunque no es necesario contar con una cita previa, se recomienda acudir con anticipación para facilitar la atención y evitar contratiempos.

¿Qué requisitos piden para tramitar la licencia permanente?

Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para realizar el trámite. Los requisitos son: Identificación oficial vigente con CURP, como INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de pago de derechos.

Evaluación teórica aprobada, para quienes tramitan su primera licencia o cuentan con una licencia expedida en otra entidad, cuando corresponda. La evaluación se puede realizar a través del portal oficial: https://examlicenciaperm.cdmx.gob.mx/.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX?

El costo de la licencia de conducir permanente es de mil 500 pesos. Este pago corresponde a los derechos de expedición del documento.

Es importante considerar que acudir sin cita no significa que se pueda omitir el pago ni los demás requisitos establecidos por la dependencia.

Por ello, antes de trasladarse a cualquiera de los tres módulos, los solicitantes deben verificar que cuentan con la documentación y el comprobante de pago correspondientes.

La oportunidad para obtener este documento tiene fecha límite: el 31 de diciembre de 2026. A partir de entonces, concluirá el programa de expedición de licencias permanentes en la capital.