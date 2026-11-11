No podrás tramitar tu licencia de conducir en CDMX durante estos días por esta razón

Conoce cuándo se reanudará la atención y qué pasará con la licencia permanente / Especial

La SEMOVI suspenderá los servicios de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre de 2026 debido a trabajos eléctricos

Si tienes pensado tramitar, renovar o recoger tu licencia de conducir en la Ciudad de México, será mejor que revises las fechas antes de acudir a un módulo de atención. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció que suspenderá temporalmente los servicios relacionados con licencias y control vehicular durante cuatro días de noviembre, por lo que algunos automovilistas tendrán que modificar sus planes para realizar estos procedimientos.

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La suspensión se aplicará del sábado 14 al martes 17 de noviembre de 2026, periodo en el que los módulos de atención ciudadana no podrán ofrecer los servicios señalados por la dependencia. La medida también deberá ser considerada por quienes buscan obtener su licencia permanente tipo A, uno de los trámites más solicitados en la capital debido a que el programa tiene como fecha límite el 31 de diciembre de este año.

SEMOVI suspenderá trámites de licencias de conducir del 14 al 17 de noviembre en CDMX / Especial

De acuerdo con la información difundida por la SEMOVI, la interrupción de los servicios se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica de su edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma. Estas labores afectarán la operación de los sistemas tecnológicos necesarios para procesar los trámites, por lo que la dependencia determinó suspender temporalmente la atención correspondiente.

¿Por qué SEMOVI suspenderá los trámites de licencias en CDMX?

La Secretaría de Movilidad informó que la suspensión está relacionada con trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura eléctrica de sus instalaciones centrales, los cuales se realizarán durante el periodo comprendido entre el 14 y el 17 de noviembre.

El edificio sede de la dependencia se encuentra en Álvaro Obregón 269, colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se llevarán a cabo las labores necesarias para atender las condiciones del sistema de suministro eléctrico.

Aunque los trabajos se realizarán en ese inmueble, sus efectos alcanzarán a los sistemas utilizados por los módulos de atención ciudadana, debido a que las plataformas tecnológicas requeridas para los trámites dependen de la infraestructura que será intervenida.

Los módulos de atención ciudadana reanudarán actividades el 18 de noviembre / Especial

Por esta razón, la SEMOVI anunció que los servicios de licencias y control vehicular no estarán disponibles durante los cuatro días señalados, con el objetivo de permitir que las reparaciones se realicen sin afectar el funcionamiento posterior de las plataformas.

¿Qué trámites de SEMOVI estarán suspendidos del 14 al 17 de noviembre?

La suspensión anunciada comprende los servicios de licencias de conducir y control vehicular que se realizan en los módulos de atención ciudadana de la Ciudad de México. Entre los procedimientos que podrían verse afectados se encuentran la expedición y renovación de licencias, así como distintos trámites relacionados con el registro y la documentación de vehículos.

También se verá afectada la atención presencial relacionada con la licencia permanente tipo A, por lo que quienes tenían previsto acudir durante esos días deberán considerar otras fechas para completar el procedimiento. Es importante señalar que la medida corresponde a una suspensión temporal de los servicios, no a la cancelación de las licencias vigentes ni a la eliminación de los programas de expedición de documentos.

¿Cuándo volverán a funcionar los módulos de SEMOVI?

La Secretaría de Movilidad tiene previsto reanudar los servicios el miércoles 18 de noviembre de 2026, una vez que concluyan los trabajos de reparación eléctrica en su edificio sede.

Los módulos de atención ciudadana reanudarán actividades el 18 de noviembre / Especial

Esto significa que la suspensión abarcará cuatro días consecutivos: Sábado 14 de noviembre: servicios suspendidos.

Domingo 15 de noviembre: servicios suspendidos.

Lunes 16 de noviembre: servicios suspendidos.

Martes 17 de noviembre: servicios suspendidos.

Miércoles 18 de noviembre: fecha prevista para reanudar la atención.

La dependencia señaló que el restablecimiento se realizará una vez concluidas las labores programadas, por lo que es recomendable consultar los avisos oficiales antes de acudir a los módulos.

¿Qué pasará con el trámite de la licencia permanente en CDMX?

Uno de los procedimientos que más interés genera entre los automovilistas capitalinos es la licencia permanente tipo A, cuyo programa de expedición continúa disponible durante 2026. La suspensión de servicios anunciada por SEMOVI también afectará la atención presencial relacionada con este documento, por lo que quienes planeaban acudir a los módulos entre el 14 y el 17 de noviembre deberán reorganizar su visita.

Sin embargo, la interrupción de cuatro días no significa que el programa de licencia permanente haya terminado. La fecha límite anunciada para solicitar este documento continúa siendo el 31 de diciembre de 2026.

Por ello, las personas interesadas todavía tendrán oportunidad de realizar el procedimiento después del restablecimiento de los servicios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y exista disponibilidad de citas. La recomendación es evitar dejar el trámite para los últimos días de diciembre, pues la demanda podría aumentar conforme se acerque el cierre del programa.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente de conducir en CDMX?

La licencia permanente tipo A tiene un costo de mil 500 pesos, de acuerdo con las condiciones del programa vigente en la Ciudad de México. Este documento está dirigido a personas que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades capitalinas para conducir automóviles particulares.

Quienes ya cuentan con antecedentes de licencia tipo A pueden acceder al procedimiento correspondiente, mientras que las personas que tramitan por primera vez una licencia de conducir deben cumplir con las evaluaciones y condiciones que establezca la SEMOVI.

¿Se puede tramitar la licencia permanente en línea durante la suspensión?

La licencia permanente cuenta con opciones digitales que permiten realizar parte del procedimiento sin necesidad de acudir inicialmente a un módulo. Sin embargo, debido a que la suspensión está relacionada con la infraestructura tecnológica utilizada por la SEMOVI, no debe darse por hecho que todos los servicios en línea estarán disponibles del 14 al 17 de noviembre.