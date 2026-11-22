“Los hoyos del bienestar”: Facundo exhibe peligrosa alcantarilla en Periférico y critica al Gobierno de CDMX

El conductor estuvo a punto de sufrir un accidente al encontrarse con una coladera abierta en una de las vialidades más transitadas de la capital; su denuncia ocurre días después de la muerte de un motociclista por un socavón

Los baches y las alcantarillas abiertas en la Ciudad de México volvieron a generar cuestionamientos sobre el mantenimiento de las vialidades. Esta vez fue el conductor Facundo quien exhibió un desperfecto en plena avenida Periférico, donde estuvo a punto de sufrir un accidente mientras circulaba en bicicleta.

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A través de un video compartido en redes sociales, el presentador mostró la abertura que encontró durante la noche y cuestionó la falta de atención de las autoridades capitalinas. Con un comentario sarcástico, incluso bautizó estos desperfectos como “los hoyos del bienestar”, en referencia a una de las expresiones asociadas con la Cuarta Transformación.

Facundo denuncia alcantarilla abierta en Periférico: ¿qué dijo sobre el Gobierno de CDMX?

El conductor cuestionó que los ciudadanos tengan que enfrentar las consecuencias de estos desperfectos sin recibir una respuesta oportuna cuando presentan una denuncia. Incluso señaló que muchas personas terminan con sus vehículos dañados o lesionadas sin que sus casos reciban suficiente atención.

“Haz tu denuncia, a ver a qué hora te atienden”, expresó Facundo al criticar la respuesta de las autoridades. También advirtió que el problema resulta especialmente peligroso porque se encuentra en una vía rápida, donde los conductores tienen poco tiempo para reaccionar.

El conductor criticó las condiciones de las vialidades de la Ciudad de México./Especial

Muerte de motociclista en Venustiano Carranza reaviva críticas por baches en CDMX

La denuncia del conductor se difundió días después de un accidente ocurrido el 18 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un motociclista de 39 años perdió la vida luego de caer en un socavón mientras viajaba con su hijo de 15 años rumbo a la escuela.