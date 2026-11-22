Muere Roberto Ruy, actor de ‘Rubí’ y ‘Clase 406’: estas son las películas en las que participó

Roberto Ruy murió a los 78 años; participó en telenovelas como ‘Rubí’ y ‘Clase 406’. / Especial

El actor mexicano Roberto Ruy falleció a los 78 años; su muerte fue confirmada por la ANDI y la ANDA. Dejó una amplia trayectoria en televisión y cine, con participaciones en producciones como ‘Rubí’ y ‘Clase 406’

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte del actor Roberto Ruy, recordado por sus participaciones en algunas de las telenovelas más populares de la televisión mexicana, entre ellas ‘Rubí’, ‘Clase 406’ y ‘¡Vivan los niños!’.

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El fallecimiento del intérprete fue dado a conocer el pasado viernes 20 de noviembre de 2026 por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que compartió un mensaje para despedir a su socio y expresar sus condolencias a familiares y amigos.

Roberto Ruy tenía 78 años al momento de su muerte. Hasta el momento, no se han revelado públicamente las causas de su fallecimiento.

¿En qué telenovelas participó Roberto Ruy?

Roberto Ruiz Meléndez, nombre real del actor, construyó una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana, donde participó en producciones dirigidas a diferentes generaciones. Uno de sus personajes más recordados fue Don Napoleón en ‘Rubí’, telenovela protagonizada por Bárbara Mori y Sebastián Rulli. También formó parte de otras producciones exitosas como: ‘Clase 406’.

‘¡Vivan los niños!’.

‘Carita de Ángel’.

‘Esmeralda’.

‘Abrázame muy fuerte’.

‘Salomé’.

‘Mariana de la noche’.

‘Amy, la niña de la mochila azul’.

‘Muchachitas como tú’.

‘Hasta que el dinero nos separe’. Además, tuvo participaciones en programas unitarios como ‘Mujer, casos de la vida real’ y ‘Como dice el dicho’.

El actor Roberto Ruy construyó una trayectoria de varias décadas en televisión y cine. / Especial

¿En qué películas participó Roberto Ruy?

El trabajo de Roberto Ruy no se limitó a las telenovelas, pues también participó en distintas producciones cinematográficas mexicanas. Entre las películas que forman parte de su trayectoria destacan: ‘Chabelo y Pepito contra los monstruos’ (1973).

‘Chin chin el teporocho’ (1976).

‘Campanas rojas’ (1982).

‘Antonieta’.

‘Reclusorio’.

‘La otra conquista’. Su trayectoria lo convirtió en uno de los actores de reparto que contribuyeron a distintas producciones de la televisión y el cine nacional.

ANDI y ANDA despiden al actor Roberto Ruy

Tras darse a conocer la noticia, la Asociación Nacional de Intérpretes compartió un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de Roberto Ruy y envió sus condolencias a sus seres queridos.

Por su parte, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) también expresó su pesar y recordó que el intérprete era socio honorario de su sindicato.