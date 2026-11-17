Hasta ahora, 13 mil usuarios han completado su registro y la Semovi dará a conocer una nueva fecha

Los propietarios de scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México tendrán más tiempo para completar sus trámites de regularización, luego de que las autoridades capitalinas decidieran modificar el calendario de sanciones que comenzaría a aplicarse el próximo viernes 20 de noviembre de 2026. La medida beneficiará a quienes todavía no han inscrito sus unidades en el padrón oficial, aunque deberán cumplir con los requisitos establecidos para circular.

El anuncio fue realizado este martes 17 de noviembre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La mandataria explicó que actualmente se tienen contabilizados alrededor de 13 mil usuarios de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) registrados, por lo que consideró necesario ampliar el periodo de inscripción antes de comenzar las revisiones correspondientes.

La decisión no significa que desaparezcan las obligaciones para quienes utilizan este tipo de transporte. El Gobierno capitalino busca que los conductores cuenten con la documentación necesaria y que las unidades puedan ser identificadas conforme a las disposiciones de movilidad. Por ello, el proceso de registro y emplacamiento continuará vigente, aunque las autoridades darán un margen adicional para realizarlo.

¿Cuándo comenzarán las multas a scooters y bicicletas eléctricas en CDMX?

Por ahora, no existe una nueva fecha oficial para comenzar con las sanciones relacionadas con el registro de los VEMEPE. Clara Brugada adelantó que el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, podría presentar el próximo martes 24 de noviembre una actualización sobre el programa, incluyendo el nuevo plazo para completar los trámites y el calendario de supervisión.

Al explicar por qué se modificó la fecha prevista, la jefa de Gobierno señaló: "Se pospone justamente la entrada en vigor de, digamos, la revisión del registro para que se inscriban más. Es decir, ahorita llevamos 13 mil usuarios de Vemepes registrados y necesitamos que se inscriban más". La mandataria también aseguró que el procedimiento "no se hace con ninguna otra intención más que regular este tipo de transporte".

En ese mismo sentido, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), José Cáceres, confirmó que el inicio de las sanciones "se va a aplazar por el momento, porque tenemos que avanzar con este tipo de registros". La prórroga corresponde a la etapa de verificación del padrón y no implica que todas las disposiciones del Reglamento de Tránsito hayan quedado suspendidas.

Los scooters y bicicletas eléctricas que superan los 25 kilómetros por hora deberán cumplir con las disposiciones correspondientes./ RS

Estos scooters y bicicletas eléctricas deben registrarse ante Semovi

La regulación está dirigida principalmente a unidades que pueden superar los 25 kilómetros por hora y que, por sus características técnicas, están clasificadas como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales. En esta categoría se contemplan scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos que cuentan con motores de potencia continua nominal de entre 250 watts y un kilowatt, por lo que no todos los modelos eléctricos están sujetos a las mismas obligaciones.

Los propietarios de estos vehículos deben realizar el procedimiento correspondiente ante la Semovi para obtener su registro, placas y tarjeta de circulación, además de contar con la licencia que corresponda. Entre los documentos solicitados se encuentran identificación oficial, comprobante de domicilio y un documento que acredite la propiedad de la unidad. La clasificación del vehículo determinará los requisitos específicos que deberá cumplir su conductor.