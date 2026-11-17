Los primeros reportes señalan que entre los ocupantes viajaban integrantes de una familia, mientras las autoridades investigan las causas

Una tragedia aérea se registró este martes 17 de noviembre de 2026 en Durango, luego de que una aeronave privada se desplomara en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, ubicado en la capital del estado. Los primeros informes apuntan a un saldo de hasta tres personas fallecidas y dos lesionadas, aunque las autoridades todavía no han confirmado el número definitivo de víctimas.

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La alerta se recibió alrededor de las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencia fueron notificados sobre un accidente en la zona aeroportuaria. Minutos después, elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad se movilizaron hacia el lugar para atender a los ocupantes y evitar que la situación representara un peligro mayor.

De acuerdo con las primeras versiones, el avión particular habría perdido el control cuando realizaba maniobras de despegue y terminó impactándose contra el terreno. Tras la caída se registró un incendio que generó una columna de humo visible desde distintos puntos cercanos al aeropuerto. Sin embargo, las circunstancias del desplome todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

¿Cuántas personas murieron en el accidente aéreo de Durango?

Uno de los principales aspectos que permanece bajo investigación es el número de víctimas. Mientras algunos informes locales señalan dos personas fallecidas y dos heridas, otras versiones elevan el número de muertos a tres. También se ha mencionado la posibilidad de que existan ocupantes cuya situación todavía no ha sido esclarecida.

Entre las personas afectadas se encontrarían integrantes de una familia que había viajado a Durango para asistir a una celebración y que presuntamente se preparaba para regresar a Monterrey, Nuevo León. No obstante, esta información es preliminar y hasta ahora no se han dado a conocer oficialmente las identidades ni el número exacto de pasajeros.

Los reportes iniciales indican que una de las personas lesionadas habría sufrido quemaduras de gravedad, mientras que otra presentó diversos golpes como consecuencia del impacto. Ambas habrían sido trasladadas a un hospital de Durango para recibir atención médica, aunque todavía se espera un informe oficial sobre su evolución.

Elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia./ X: @pilaraguilarm

En el sitio del accidente, los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar el fuego y revisar el área donde quedó la aeronave. Las autoridades también restringieron el acceso al perímetro para facilitar las maniobras de rescate y permitir que el personal especializado comenzara con las primeras diligencias.

Investigan las causas de la caída del jet privado en Durango

Hasta el momento, no existe una causa oficial que explique el accidente aéreo. Aunque los testimonios iniciales apuntan a que la unidad habría sufrido un problema durante el despegue, será necesario analizar sus condiciones de operación para determinar qué ocasionó que perdiera altura y terminara estrellándose.

Información difundida de manera preliminar identifica al avión como un Cessna 500 Citation I, matrícula XB-OIQ, fabricado en 1976. Estos datos deberán ser corroborados por las autoridades aeronáuticas, junto con los registros del vuelo y las características de la aeronave involucrada.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es una de las autoridades competentes para intervenir en la investigación de este tipo de accidentes. Las diligencias deberán establecer si existió alguna falla mecánica, irregularidad durante las maniobras o cualquier otro factor que pudiera estar relacionado con el desplome.

El accidente ocurre apenas dos semanas después de otro percance aéreo registrado en Pachuca, Hidalgo, el 2 de noviembre de 2026, cuando una avioneta Cessna 210, matrícula XB-AZG, cayó poco después de despegar del Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana con destino a Cuernavaca, Morelos.

La aeronave habría sufrido un accidente durante las maniobras de despegue en Durango./ X: @maximoam_